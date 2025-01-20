Чому коливаються ціни на картоплю: яка вартість буде у лютому

З осені 2024 року вартість картоплі зростала через поганий врожай, спричинений несприятливою погодою влітку. Наразі ж певні фактори сприяють падінню цін.

Чому вартість картоплі не може стабілізуватися

Керівниця відділу маркетингу львівського гуртового ринку сільськогосподарської продукції "Шувар" Тетяна Попович говорить, що на ринку спостерігається незначне зниження ціни на картоплю, повідомляє 24 Канал.

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Основними причинами цього є збільшення імпорту картоплі з країн, де її вартість нижча, наприклад, із Литви та Польщі. А також сезонне зниження попиту на картоплю після святкового періоду,

– говорить Тетяна Попович.

Дефіциту картоплі на ринку, за її словами, не спостерігається. Вона представлена з різних регіонів та включає широкий вибір сортів:

Мелоді

Біла Роса

Бананка

Сорая

Коннект

Королева Анна

Тайфун

Зазвичай, найбільш популярними серед покупців є сорти "Мелоді" та "Біла Роса". Вони мають відмінні смакові властивості та найбільш оптимальні в приготуванні.

Які прогнози щодо вартості картоплі у 2025 році

У лютому-березні очікується можливе зростання цін на картоплю, обумовлене зниженням пропозиції картоплі на внутрішньому ринку через скорочення запасів у сховищах, відсутністю додаткових імпортних поставок, якщо умови зовнішніх ринків зміняться, потенційними логістичними або економічними ускладненнями, які можуть вплинути на стабільність поставок,

– зазначає Тетяна Попович.

Аналізуючи минулий рік фермери, що реалізують картоплю на ринку "Шувар", зазначають, що одним із ключових факторів підвищення цін стала нижча урожайність картоплі в поточному сезоні. Це, на їх думку, було спричинено несприятливими погодними умовами: від раптових заморозків до посухи, аномальної спеки та нестачі опадів.

Зверніть увагу! Додатковими факторами стали утримання великих обсягів картоплі у сховищах з метою очікування цінового зростання та зростання попиту на імпортну картоплю.

Загалом попри ріст цін у 2024 році на ринку "Шувар" реалізовано на 9% більше картоплі, ніж у 2023 році. Середня ціна на картоплю у грудні 2024 становила 22,17 гривні за кілограм, що майже на 88% більше, ніж в аналогічному періоді 2023 року. Найнижчою була ціна у 2022 році, оскільки даний рік був багатим на урожай картоплі, і пропозиція на ринку картоплі значно перевищувала попит.