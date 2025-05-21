Українська кукурудза зазнає тиску з боку американської на міжнародному ринку

Через здешевшання кукурудзи зі США українська кукурудза сильно втратила позиції на міжнародному ринку. Ще більше погіршує ситуацію слабкий попит.

Українська кукурудза дешевшає в експорті

Закупівельні ціни на українську кукурудзу і далі знижуються через слабкий попит з боку експортерів, падіння цін на пшеницю та тиск з боку дешевого зерна з США, повідомляє 24 Канал із посиланням на AgroReview. Наразі експортні ціни на кукурудзу в Україні становлять 225 – 228 доларів за тонну, а на фуражну пшеницю – вже по 210 – 214 доларів за тонну.

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Деякі трейдери тимчасово утримують ціни на вищому рівні, щоб виконати контракти, підписані до кінця травня або початку червня. За даними видання, великі міжнародні трейдери фактично призупинили закупівлі української кукурудзи, чекаючи на нові вигідні пропозиції.

Тиску додає американське зерно

Зростання постачань кукурудзи із США та Південної Америки за нижчими цінами також ускладнює ситуацію. Так, лише за тиждень (з 8 по 15 травня) США експортували 1,72 мільйона тонн кукурудзи – на 32% більше, ніж тижнем раніше.

Найбільшим покупцем залишалась Мексика. Це пов'язано з бажанням імпортерів встигнути закупити зерно до завершення 90-денної відстрочки американських мит.

Загалом американський експорт кукурудзи вже сягнув 45,5 мільйона тонн, що на 29,2% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Для виконання прогнозу USDA у 66 мільйона тонн до кінця сезону щотижневий експорт має становити не менше 1,5 мільйона тонн, що ускладнюється очікуваним зростанням постачань з Аргентини та Бразилії з липня.

Зверніть увагу! На цьому тлі ф'ючерси на кукурудзу в Чикаго зростають: липневі – до 176,2 долара за тонну, в грудневі — до 173,9 долара за тонну. Американське зерно залишається найдешевшим на світовому ринку.

Український експорт кукурудзи скорочується

В Україні ж темпи експорту сповільнилися. У травні 2025 року експорт кукурудзи становив лише 1,26 мільйона тонн, тоді як торік – 2,36 мільйона. Всього за сезон – 19,8 мільйона тонн проти 25,3 мільйона минулого року. Водночас до кінця маркетингового року Україна може досягти прогнозу USDA у 22 мільйони тонн.

Посівна кампанія кукурудзи триває. Наразі засіяно 3,5 мільйона гектар – 87% від плану. Це майже стільки, скільки й торік. Потужні опади та високі ціни на ринку можуть навіть збільшити площі понад заплановане.

Важливо! За сприятливої погоди і збільшення пропозиції вже на початку червня ціни на кукурудзу можуть знизитися до 215 – 220 доларів за тонну із доставленням в порт, що наближає їх до рівня міжнародних тендерів на липень-серпень.