В Україні знизились ціни на молоко: що цьому посприяло

У другій половині червня в Україні знизились ціни на молоко-сировину. Падіння вартості відбувається на тлі слабкого попиту на внутрішньому ринку і скорочення експорту після відновлення з боку ЄС квот та мит.

Чому молоко почало дешевшати

Середня закупівельна ціна молока екстра ґатунку станом на 23 червня становила 16 гривень за кілограм без ПДВ, повідомляє 24 Канал із посиланням на Асоціації виробників молока. Це на 17 копійок менше, ніж місяць тому.

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Вищий ґатунок в середньому коштував 15,75 гривні за кілограм без ПДВ (-20 копійок). Середня ціна на молоко першого ґатунку також знизилась на 20 копійок залишилась без змін відносно другої половини травня та становила 15,45 гривні за кілограм без ПДВ. Таким чином, середньозважена ціна трьох ґатунків становила 15,75 гривні за кілограм без ПДВ (-18 копійок порівняно з попереднім періодом).

Зверніть увагу! В асоціації пояснили, що на внутрішньому ринку немає високого попиту на молочні продукти та існують надлишки сировини. До того ж у червні зростання цін на молоко стримує скорочення обсягів експорту біржових товарів через скасування пільгового режиму торгівлі з ЄС.

Вірогідно, квот має вистачити до кінця літа. За перші десять днів з моменту скасування АТЗ, Україна експортувала до ЄС 137 тонн з 5833 тонн згущеного молока в межах квот, 254 тонни з 2917 тонн сухого молока та 185 тонн з 1750 тонн вершкового масла та зневодненого молочного жиру. Для порівняння, в травні Україна відвантажила в європейські країни 2,5 тисячі тонн масла,

– говорять фахівці АВМ.

Важливо! Ситуація на вітчизняному молочному ринку восени залежатиме від результатів переговорів України з Єврокомісією щодо збільшення квот або їх скасування. Експерти прогнозують, що, на початку липня закупівельні ціни на молоко залишаться без змін, але у разі успіху переговорів з Єврокомісією, ймовірний перегляд цін в другій половині липня в сторону збільшення.