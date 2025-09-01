Минулого тижня ціни на овочі здебільшого знижувались. У фруктовому ж сегменті ціни змінювались доволі різноспрямовано.

Як змінилися ціни на овочі?

Минулий тиждень в Україні відзначився зниженням цін на картоплю (до 11 – 15 гривень за кілограм), повідомляє 24 Канал із посиланням на EastFruit. Також подешевшали інші позиції овочів "борщового набору".

Читайте також Вартість картоплі у ЄС сильно впала: виробники не можуть її продати

Огірок (до 30 – 40 гривень за кілограм) та солодкий перець (до 25 – 70 гривень за кілограм) подорожчали, а помідори (до 10 – 35 гривень за кілограм) продавалися дешевше, ніж минулого тижня. Продовжили зростати ціни на цвітну (до 35 – 70 гривень за кілограм) і пекінську капусту (до 40 – 45 гривень за кілограм).

Зверніть увагу! Ціни на броколі також поповзли вгору (до 55 – 70 гривень за кілограм). Вартість цукрової кукурудзи опустилася нижче 10 гривень за качан. У сегменті зелені подешевшали кріп та петрушка, але зросли ціни на салат.

Що відбувається на ринку фруктів?

У фруктовому сегменті ціни також змінилися різноспрямовано. Малина продовжує дешевшати (до 180 – 200 гривень за кілограм), а лохина – дорожчати (до 200 – 280 гривень за кілограм). Персик продавався дорожче, ніж тижнем раніше (40 – 110 гривень за кілограм), а вартість сливи та нектарину знизилася.

Почав дорожчати кавун (до 14 – 22 гривні за кілограм), розширився діапазон цін на диню (до 35 – 55 гривень за кілограм). Ціни на виноград знижуються п'ятий тиждень поспіль (до 50 – 130 гривень за кілограм).

В Україні почали стрімко дешевшати яблука