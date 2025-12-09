Огірки б'ють рекорд, картопля теж дорожчає: як змінились ціни на овочі в Україні

Ціни на овочі на українському плодоовочевому ринку за останній тиждень змінювалися доволі різнопланово та помірно. Однак були й такі позиції, як огірок, який б'є 8-річний рекорд вартості та деякі фрукти, які теж істотно зросли у ціні.

Як змінилися ціни на овочі за минулий тиждень?

Минулий тиждень в українському овочевому сегменті відзначився незначними коливаннями цін, повідомляє 24 Канал із посиланням на EastFruit. Подорожчали картопля (з 8 – 12 до 9 – 12 гривень за кілограм) та білокачанна капуста (з 7 – 10 до 8 – 10 гривень за кілограм).

Продовжували знижуватися ціни на цибулю (з 7 – 9 до 4 – 9 гривень за кілограм). Вкотре підвищилися ціни на огірки (з 70 – 160 до 90 – 160 гривень за кілограм), досягнувши максимального для цього часу рівня за останні 8 років.

Водночас ціна солодкого перцю після зростання, тижнем раніше, повернулася на попередній рівень (з 95 – 135 до 90 – 110 гривень за кілограм).

Почала дешевшати редиска (з 40 – 50 до 20 – 40 гривень за кілограм). Ціни щодо інших позицій не змінилися.

Зверніть увагу! Фруктовий сегмент відзначився подорожчанням яблука (з 20 – 35 до 20 – 40 гривень за кілограм). Також дорожче, ніж попереднього тижня, продавалися апельсини (з 65 – 125 до 65 – 135 гривень за кілограм) та банани (з 52 – 58 до 52 – 70 гривень за кілограм).

