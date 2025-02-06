Як зміняться ціни на овочі у лютому

В Україні ціни на різні товари продовжують зазнавати змін. Не стоїть на місці й вартість на овочі.

Чому ціни на овочі змінюються

Зокрема у лютому 2025 року очікується здорожчання на подібні продукти, повідомила науковиця Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки", Інна Сало для 24 каналу.

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Експертка пояснила, що на динаміку цін на овочі істотно впливають такі чинники:

оперативність;

обсяги постачання;

вартість зберігання та транспортування;

підвищені тарифи на електроенергію для промислових виробників;

ціни на пальне.

За даними Мінфіну, станом на 23 січня 2025 року проти кінця грудня 2024 року зросли ціни на овочі борщового набору. Серед них:

капуста білокачанна – до 48,35 гривні зі кілограм (+10,7%);

морква – 36,50 гривень за кілограм (+13,1%);

буряк – 24,60 гривень за кілограм (+12,5%);

цибуля ріпчаста – 17,35 гривні за кілограм (+0,5%).

Зверніть увагу! Водночас ціна на картоплю залишалася стабільно високою – 34,70 гривні за кілограм.

Чи подорожчають овочі у лютому

За прогнозами Інституту аграрної економіки, у лютому 2025 року очікується незначне здорожчання овочів – до 5 %. Як пояснила Інна Сало, причиною тому є втрата якісних показників, що переважно пов’язані зі складнощами зберігання.

Найбільш помітно можуть зрости ціни:

на капусту білокачанну – до 50 гривень за кілограм (+3,4%);

моркву – до 37 гривень за кілограм (+1,4%).

Зауважте! Ціна на цибулю ріпчасту залишатиметься практично сталою – до 18 гривень за кілограм.