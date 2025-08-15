У середині серпня українські фермери здебільшого вже завершують збирання врожаю ранніх зернових культур, і здебільшого вартість зерна сформувалася під впливом затримки збирання. Які нині ціни на пшеницю, кукурудзу та ячмінь та що віщує експортний ринок цих культур – читайте далі у нашому матеріалі.

Як рухається збирання врожаю аграріями у середині серпня?

Аграрний фахівець Андрій Бут розповів 24 Каналу, що жнива ранніх зернових та бобових виходять на "фінішну пряму". У розмові з журналістами він зазначив, що станом на минулий тиждень було зібрано 75% пшениці, 85% ячменю, 92% гороху та 80% ріпаку.

Андрій Бут Директор департаменту зовнішньоекономічної діяльності Групи Агротрейд Сільгоспвиробники півдня і центру майже завершили збирання, північним областям залишається зібрати ще третину, а в окремих західних областях ще не перетнули позначку у 50% зібраних площ. Нагадаю, що минулого року в середині серпня Україна вже закінчувала збирати пшеницю.

Які наразі експортні перспективи у пшениці?

За словами фахівця, темпи експорту з України в цьому сезоні значно відстають від торішніх – за липень було експортовано всього 0,7 мільйона тонн проти 1,5 мільйона тонн за липень 2024 року, відставання – більше ніж удвічі. У серпні темпи мають покращитися, але, ймовірно, до рівня 2,2 мільйона тонн, що були вивезені торік у серпні, навряд чи дотягнемося.

Старт сезону був дуже напруженим – збирання затримувалося, а судна в порти Одеси – ні. Ринок відчув гостру нестачу зерна, і експортери були змушені переплачувати за швидкі поставки від виробників з півдня, адже форвардні контракти, укладені кілька місяців тому, не виконувалися, бо банально не було зерна – пшениця стояла в полі,

– наголосив Бут.

Зверніть увагу! Особливо не вистачало фуражної пшениці, ціни на яку доходили до 228–230 доларів DAP Одеса і майже вирівнялися з цінами на продовольчу. Звичайно, так довго тривати не могло, і зі зміщенням жнив на північ збільшувалася як кількість зерна загалом, так і частка фуражної пшениці. Відповідно, з 20-х чисел липня ціни на фураж почали стрімко знижуватися.

Які зараз ціни на пшеницю та що впливає на ринок?

На сьогодні ринок перебуває в хиткій рівновазі, ціни відносно стабільні останні кілька днів. Деяку підтримку цінам надає й затримка експорту з Росії.

Ціни внутрішнього ринку на пшеницю на базисі DAP порти наразі складають:

4 клас – 202 – 210 доларів за тонну

3 клас – 228 – 230 доларів за тонну

2 клас – 230 – 232 доларів за тонну

Чого очікувати від ринку кукурудзи з новим врожаєм?

Станом на зараз, за поточний маркетинговий (2024/2025) рік, який для кукурудзи ще триває і закінчиться у вересні, було експортовано близько 20,2 мільйона тонн. Попит на кукурудзу старого врожаю все ще присутній, але пропозиція суттєво обмежена. Андрій Бут говорить, що експортний потенціал майже вичерпано – ринок очікує надходження нового врожаю.

Погодні умови для нового врожаю в Україні залишаються переважно сприятливими. За останні два тижні в основних регіонах вирощування кукурудзи випала значна кількість опадів, що позитивно впливає на посіви кукурудзи та інших пізніх зернових і олійних. До того ж погода в США також залишається сприятливою для кукурудзи та сої,

– зазначив фахівець.

Хоч на Балканах у червні–липні спостерігалася посуха, і прогноз врожаю в ЄС був знижений на 4,5 мільйона тонн, Україна зможе частково компенсувати ці втрати – FAS USDA прогнозує збільшення врожаю в Україні до 34,7 мільйона тонн. Липневий звіт WASDE показує цифру 30,5 мільйона тонн, і ринок з нетерпінням очікує сьогодні оновленого серпневого звіту – на скільки буде збільшено прогноз виробництва в Україні та США.

Що наразі відбувається на ринку кукурудзи?

За словами Андрія Бута, на ринку кукурудзи старого врожаю майже нічого не відбувається – спорадичний попит майже не знаходить пропозиції. Після активного періоду торгівлі останніми тижнями ринок нового врожаю теж перебуває у відносному спокої – ті виробники, які хотіли зафіксувати ціни на новий врожай, зробили це раніше.

Покупці на зовнішніх ринках, на його думку, також не поспішають, розуміючи, що пропозиція в жовтні-листопаді, напевно, буде достатньою.

Ціни на 12 серпня:

195 – 202 доларів за тонну з поставкою в порти.

Ринок ячменю також поступово стабілізувався

Андрій Бут також зазначає, що після шокового сплеску попиту на внутрішньому ринку на ячмінь для виконання продажів у Китай, ринок увійшов у відносний спокій.

Ціни на 12 серпня: