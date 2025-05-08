Чому рання картопля українських виробників у 3 – 4 рази дорожча за імпортну

Картопля на українських ринках поки не думає дешевшати. На молоду ж картоплю ціни взагалі для багатьох українців завеликі через особливості її вирощування.

Чому українська молода картопля дорожча

Українська рання картопля станом на 30 квітня 2025 року в супермаркетах та на ринках коштує 95 – 140 гривень за кілограм, імпортна (зазвичай єгипетська або з Ізраїлю) – 36 – 42 гривень за кілограм, повідомляє 24 Канал із посиланням на "Фокус".

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Голова фермерського господарства "Аделаїда" Сергій Рибалко пояснив, що ціни на молоду картоплю у квітні традиційно вищі, адже зумовлені способом її вирощування. Нині такий продукт можна назвати унікальним. Але через тиждень-два, у середині травня і потім у червні, ціни на молоду картоплю підуть на спад.

Українська молода картопля, яку продають зараз, вирощується у теплицях, тому має дуже низький урожай та досить високу ціну. Це перша картопля, вирощування якої потребує великих витрат. У травні молода картопля з-під агроволокна буде мінімум удвічі дешевшою. До того ж, все залежить від попиту,

– розповів він.

Важливо! Аграрій додав, що люди не купують багато молодої картоплі, а беруть помірковано, щоб спробувати. Споживання такої картоплі в Україні мізерне – близько 5 тонн на день. Дуже багато такої картоплі через високу ціну не з'їдається, пропадає, пише AgroPortal. Тому цей продукт не загального споживання.

Як вирощують імпортну картоплю

Що стосується імпортної картоплі, яка зараз представлена ​​на прилавках супермаркетів, то вона не є молодою, а вирощувати її набагато дешевше, каже аграрій.

Єгипетська чи європейська – це не молода картопля. Це картопля, яка вирощується у звичайних умовах, і витрати на яку мінімум втричі менші, ніж на справжню молоду. Тому вся різниця саме у цьому. Просто йдеться про різні види продукції,

– пояснив Сергій Рибалко.

Зверніть увагу! Щодо прогнозу на майбутній урожай картоплі в Україні, аграрії не поспішають оцінювати перспективи, проте вже роблять деякі порівняння з минулим роком. Сергій Рибалко додав, що "Станом на зараз нинішня ситуація набагато гірша за попередній період 2024-го. Але що буде, побачимо. Попереду дуже довгий сезон, і давати прогноз рано".