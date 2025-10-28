Вартість ріпаку знову почала рости: попит штовхає ціни вгору

Ціни на ріпак на ринку України наразі активно ростуть. Цьому сприяє підвищений попит компаніями, що постачають його на зовнішні ринки.

Чому ціни на ріпак почали зростати?

Гривневі ціни на ріпак минулого тижня досить активно зростали на тлі високого попиту з боку експортно орієнтованих компаній, повідомляє 24 Канал із посиланням на "АПК-Інформ". Також на підвищення ціни вплинуло прискорення експортних відвантажень даної олійної.

Пропозиція ріпаку на внутрішній ринок скоротилася, що провокувало підвищення цін і з боку переробних підприємств. Ціни на умовах СРТ-підприємство здебільшого знаходилися в межах 24000 – 24500 гривень за тонну, однак у деяких випадках досягали 25000 гривень за тонну СРТ. На умовах EXW ціни попиту експортно орієнтованих компаній досягали 22500 – 22900 гривень за тонну,

– говорять аналітики.

Важливо! Також фахівці зазначають, що темпи постачань українського ріпаку на зовнішні ринки теж у звітний період прискорилися: за 22 дні жовтня було експортовано 104 тисячі тонн олійної, що значно поступається як показнику в аналогічний період минулого року (416 тисяч тонн), так і середньостатистичному за більш ніж 15 років.

