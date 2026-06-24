Пшениця дешевшає напередодні жнив: фермери зіткнулися з новою реальністю

В Україні почали знижуватися ціни на пшеницю через наближення нового сезону та очікуване збільшення пропозиції зерна. Покупці стримують активність, а аграрії поступово виходять на ринок із залишками минулорічного врожаю.

Пшениця в Україні дешевшає перед стартом жнив

На українському ринку пшениці спостерігається зниження цін через наближення збиральної кампанії та очікування надходження нового врожаю. Latifundist.com повідомляє, що, трейдери вже враховують майбутнє збільшення пропозиції зерна.

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Зокрема, ціни на умовах DAP-порт знизилися до близько 214 доларів США за тонну для фуражної пшениці. Пшениця 3 класу торгується на рівні близько 217 доларів США за тонну, а 2 класу – 218 доларів США за тонну.

Основною причиною падіння цін учасники ринку називають наближення нового маркетингового сезону. Покупці дедалі частіше очікують появи зерна нового врожаю та не поспішають формувати значні запаси пшениці старого сезону.

Додатковий тиск створюють очікування активного старту жнив. Зі збільшенням пропозиції трейдери займають обережну позицію, що стримує попит та впливає на цінову ситуацію.

Експорт пшениці поки не підтримує ціни

Попри активність окремих напрямків експорту, зовнішній попит наразі не створює достатньої підтримки для ринку. Частина міжнародних покупців очікує результатів нового врожаю у країнах Північної півкулі та оцінює майбутні обсяги поставок.

За даними Spike Brokers, у першій половині червня Україна експортувала 668 тисяч тонн пшениці. Серед основних покупців українського зерна залишаються Алжир, Індонезія, Ємен та країни Близького Сходу.

Зверніть увагу! Водночас аграрії активніше пропонують залишки пшениці старого врожаю перед початком жнив. Це збільшує конкуренцію серед продавців та додатково впливає на рівень цін. Найближчими тижнями головними факторами для ринку залишатимуться темпи збирання врожаю, фактична врожайність та якість зерна нового сезону. Саме ці показники визначатимуть подальший напрям руху цін на українську пшеницю.

Світові ринки коливаються, а кукурудза в Україні стабільна

Водночас ситуація з кукурудзою протилежна тому, що відбувається з пшеницею, про що ми нещодавно писали. Світовий ринок кукурудзи проходить через чергові цінові коливання, однак українські продавці поки не відчувають різких змін. Експортери продовжують виконувати контракти, а ціни на внутрішньому ринку залишаються відносно стабільними.