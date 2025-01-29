Аграрний міністр Угорщини проти вступу України до ЄС: розоряться місцеві фермери

Міністр сільського господарства Угорщини Іштван Надь виступив проти вступу України до Євросоюзу. На його думку, конкуренція з українцями може розорити угорських фермерів.

Угорські фермери не витримають конкуренції

За словами міністра сільського господарства Угорщини, першочерговим завданням його країни залишається захист інтересів угорських фермерів від української агропродукції, передає 24 Канал із посиланням на Іштвана Надя.

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Брюссель залишається в боргу за довгострокове рішення ЄС. Ми ще нічого не дізналися про задовільне вирішення ситуації (з українським експортом, – 24 Канал). Тому наша країна продовжує зберігати заборону на імпорт української сільськогосподарської продукції,

– йдеться у повідомленні міністра.

Крім того, він заявив, що вступ України до ЄС становить "серйозний ризик". Іштван Надь вважає, що це може мати непередбачувані та незворотні наслідки, кардинально змінити європейське сільське господарство та суттєво зменшити сільськогосподарські субсидії, що розорить угорських фермерів. "Ми не допустимо цього!", – заявив він.