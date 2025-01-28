У Європі планують повертати мита на наші товари

Єврокомісар з питань сільського господарства Крістоф Хансен анонсував угоду в рамках торговельної угоди DCFTA (Поглиблена і всеохопна зона вільної торгівлі), повідомляє 24 Канал із посиланням на RMF FM. Вона є частиною Угоди про асоціацію між ЄС та Україною 2016 року.

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Я думаю, що ми повинні працювати в рамках DCFTA,

– сказав єврокомісар.

Видання зазначає, що йдеться про угоду в рамках ПВЗВТ (DCFTA) (стаття 29), яка означатиме взаємну лібералізацію торгівлі, але не, як у нині чинному регламенті, "лише на користь України". Від цього виграють як українські, так і європейські компанії. У деяких випадках це може означати встановлення квот на чутливу сільськогосподарську продукцію з України та нові захисні положення.

Важливо! Угода в рамках ПВЗВТ також означатиме, що Україна повинна буде адаптуватися до стандартів безпеки харчових продуктів і добробуту тварин, які діють в ЄС. Усе це слугувало б поступовій інтеграції України до єдиного ринку з метою її майбутнього членства в ЄС.

Яка користь від переходу на нову систему

Хансен також наголошує, що більшість міністрів сільського господарства висловилися за більш стабільну угоду про ПВЗВТ, а не за продовження ATM (попередня постанова, яка лібералізувала торгівлю з Україною). За даними RMF FM, Єврокомісія вже почала переговори з Україною щодо нової угоди, але поки що на технічному рівні, щоб підготувати самі переговори, які незабаром розпочнуться.

Я думаю, що цього разу заходи підтримки України зменшаться. Квоти на українську сільськогосподарську продукцію будуть нижчими, ніж зараз,

– запевнив єврокомісар.

Зверніть увагу! Міністри сільського господарства ЄС вже дали початкові вказівки щодо того, як діяти в рамках угоди про асоціацію, але міністри, відповідальні за торгівлю, ще не зайняли позиції. Очевидно, що є перевага переходу до ПВЗВТ, де потрібно буде визначити нові обсяги експорту та імпорту, сказав комісар Гансен. ПВЗВТ буде найкращим вибором, сказав він.

Комісар додав, що йдеться не лише про "кількість", а й про "стандарти" (якість і безпека). Угода про асоціацію також покликана підготувати Україну до членства в ЄС. Співрозмовники RMF FM в ЄК наголошують, що переговори щодо угоди є "дуже чутливими" через те, що за справою будуть уважно стежити фермери ЄС, а також через те, що Україна перебуває у стані війни і хоче мати найкращі умови торгівлі.