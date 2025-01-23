Українські виробники отримали доступ до ринку ЄС

Аналітики сільськогосподарського кооперативу ПУСК говорять, що з 1 січня 2025 року українські виробники отримали доступ до ринку ЄС завдяки новим домовленостям щодо лібералізації торгівлі, повідомляє 24 Канал із посиланням на "Всеукраїнську аграрну раду".

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Цей крок відкрив для України можливість експортувати більші обсяги цукру на європейський ринок без додаткових мит, що раніше стримувало зростання поставок.

Відкриття ринку ЄС є важливою подією для нашої галузі. Зараз тільки починають укладатися контракти на експорт до Європи, але вже у лютому-березні ми очікуємо значне пожвавлення цього напрямку. У січні ми активно експортували цукор до Туреччини та країн Африки, однак європейський ринок поступово стає пріоритетом,

– зазначають в аналітичному департаменті кооперативу ПУСК.

Наразі відпускні ціни на цукор в Україні складають 23 – 24,5 тисячі гривень за тонну. Аналітики відзначають, що цей рівень є відносно стабільним, але сезонні фактори та розширення експорту можуть спричинити поступове підвищення вартості вже найближчим часом.

Січень-травень зазвичай є періодом сезонного зростання цін на цукор. Ймовірно, нинішній рівень цін є одним із найнижчих, і вартість надалі буде розвертатися в бік зростання. Відкриття європейського ринку також сприятиме цій динаміці,

– додали аналітики.

Зверніть увагу! Очікується, що вже у найближчі місяці частка європейських поставок у структурі експорту зросте, що, своєю чергою, позитивно вплине на українську економіку.