Індія обвалила ціни на цукор

Нью-Делі має намір дозволити експорт, щоб підтримати цукрові заводи і підняти місцеві ціни, які опинилися під тиском в останні місяці, повідомляє 24 Канал із посиланням на Reuters.

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Хоча протягом кількох тижнів існували припущення, що експорт буде дозволено, рішення здивувало деяких трейдерів, оскільки очікується, що цього сезону виробництво вперше за вісім років виявиться нижчим за рівень споживання.

Ця новина, імовірно, продовжить тиснути на світові ціни,

– розповів глава відділу товарних стратегій ING Уоррен Паттерсон.

Ф'ючерси на білий цукор на біржі ICE, що використовуються як світовий еталон, раніше досягли позначки 470,20 доларів за тонну, що є найнижчим показником з вересня 2021 року. Пізніше вони знизилися на 0,9% до 474,30 долара, довівши втрати за рік до більш ніж 5%.

Виробництво цукру в Індії може впасти до 27 мільйонів тонн з 32 мільйонів тонн торік, що нижче за річне споживання в більш ніж 29 мільйонів тонн.

Зверніть увагу! Тиск на ціни на цукор також чинили побоювання, що Таїланд може мати більше товару для продажу через припинення експорту сиропу в Китай.