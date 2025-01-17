Які продукти подорожчали, а що здешевшало
Голова парламентського комітету з фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев розповів, що у 2024 році найбільше подорожчали овочі борщового набору, подешевшали – свинина і сало, повідомляє 24 Канал із посиланням на Данила Гетманцева.
Читайте також В Україні почала дешевшати морква: що цьому сприяло
За словами посадовця, по кошику із 54 товарів і послуг, цінову динаміку яких відстежує Держстат, у 2024 році найбільшими темпами подорожчали:
- капуста (+204%, тут і далі до грудня 2023 року);
- морква (+150%);
- картопля (+96,6%);
- яблука (+71,9%);
- буряк (+71,3%);
- масло вершкове (+40%);
- антибіотики імпортні (+25,9%);
- борошно пшеничне (+25,7%);
- сметана (+25,5%);
- сигарети із фільтром (+25,1%).
Водночас, у 2024 році були товари, які подешевшали:
- свинина (-4,6%);
- пшоно (-4,4%);
- сало (-4,2%);
- горілка (-1,6%);
- дизельне пальне (-0,8%);
- цукор (-0,4%).
По сільськогосподарських культурах багато залежить від врожаю і погодних умов (які були гіршими минулого року), потужностей для зберігання, якості посівного матеріалу, можливостей та цінових умов для експорту/імпорту та інших чинників, які по року грали в цілому в "мінус",
– зазначив Гетманцев.
Щодо м'яса посадовець говорить, що за даними профільних асоціацій, попри зростання вартості кормів, виробники свинини і сала навпаки були змушені дещо зменшувати ціни через скорочення внутрішнього попиту на свою продукцію. Тоді як можливості для експорту, на відміну від курятини, тут є обмеженими.
Водночас, фундаментальними про-інфляційними чинниками, що впливали на переважну частину споживчих товарів і послуг, залишались зростання витрат на енергоспоживання, оплату праці, а також ефекти від послаблення курсу гривні,
– зазначив Гетманцев.
Важливо! Також він наголосив, що все це разом призвело у 2024 році до прискорення інфляції у цілому (з 5,1% на кінець 2023 року до 12% на кінець 2024 року). За окремими ж позиціями, зокрема, борщового набору призвело до галопуючого зростання цін. Загалом чиновник допустив що, за оцінками НБУ, можна розраховувати на уповільнення інфляції починаючи з другої половини цього року.