Які продукти подорожчали, а що здешевшало

Голова парламентського комітету з фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев розповів, що у 2024 році найбільше подорожчали овочі борщового набору, подешевшали – свинина і сало, повідомляє 24 Канал із посиланням на Данила Гетманцева.

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За словами посадовця, по кошику із 54 товарів і послуг, цінову динаміку яких відстежує Держстат, у 2024 році найбільшими темпами подорожчали:

капуста (+204%, тут і далі до грудня 2023 року);

(+204%, тут і далі до грудня 2023 року); морква (+150%);

(+150%); картопля (+96,6%);

(+96,6%); яблука (+71,9%);

(+71,9%); буряк (+71,3%);

(+71,3%); масло вершкове (+40%);

(+40%); антибіотики імпортні (+25,9%);

(+25,9%); борошно пшеничне (+25,7%);

(+25,7%); сметана (+25,5%);

(+25,5%); сигарети із фільтром (+25,1%).

Водночас, у 2024 році були товари, які подешевшали:

свинина (-4,6%);

(-4,6%); пшоно (-4,4%);

(-4,4%); сало (-4,2%);

(-4,2%); горілка (-1,6%);

(-1,6%); дизельне пальне (-0,8%);

(-0,8%); цукор (-0,4%).

По сільськогосподарських культурах багато залежить від врожаю і погодних умов (які були гіршими минулого року), потужностей для зберігання, якості посівного матеріалу, можливостей та цінових умов для експорту/імпорту та інших чинників, які по року грали в цілому в "мінус",

– зазначив Гетманцев.

Щодо м'яса посадовець говорить, що за даними профільних асоціацій, попри зростання вартості кормів, виробники свинини і сала навпаки були змушені дещо зменшувати ціни через скорочення внутрішнього попиту на свою продукцію. Тоді як можливості для експорту, на відміну від курятини, тут є обмеженими.

Водночас, фундаментальними про-інфляційними чинниками, що впливали на переважну частину споживчих товарів і послуг, залишались зростання витрат на енергоспоживання, оплату праці, а також ефекти від послаблення курсу гривні,

– зазначив Гетманцев.

Важливо! Також він наголосив, що все це разом призвело у 2024 році до прискорення інфляції у цілому (з 5,1% на кінець 2023 року до 12% на кінець 2024 року). За окремими ж позиціями, зокрема, борщового набору призвело до галопуючого зростання цін. Загалом чиновник допустив що, за оцінками НБУ, можна розраховувати на уповільнення інфляції починаючи з другої половини цього року.