Чому виробники почали знижувати ціни на моркву

Особливо гостро проблема псування продукції на складах зараз стоїть перед тими фермерами, сховища яких не обладнані належним чином, повідомляє 24 Канал із посиланням на East Fruit. Лише з початку цього тижня морква на українському ринку подешевшала в середньому на 10%.

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Сьогодні виробники пропонують до продажу моркву по 23 – 30 гривень за кілограм (54 – 71 цент за кілограм) залежно від якості та обсягу партії. При цьому аналітики зазначають, що йти на такі цінові коригування виробники змушені навіть за умов обмеженої пропозиції якісної моркви на ринку.

Зверніть увагу! За словами виробників, на ціни тисне дуже стриманий попит на овочі середньої та низької якості. Гуртові компанії та роздрібні мережі готові закуповувати зазначені коренеплоди лише невеликими партіями, пояснюючи своє рішення вкрай низькими темпами реалізації у роздрібі.

Проблеми з якістю овочів цього сезону виробники пояснюють несприятливими погодними умовами в період вегетації та збирання врожаю. Починаючи з другого літнього місяця 2024 року, в Україні встановилася посушлива спекотна погода, яка не давала нормального розвитку насадженням. Восени минулого року, через опади під час збирання, фермери змушені були закладати на зберігання продукцію з високою вологістю.

При цьому, попри здешевшання моркви, сьогодні коренеплоди в Україні пропонуються до продажу в середньому у 2,2 рази дорожче, ніж у середині січня минулого року.