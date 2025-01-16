Почему производители начали снижать цены на морковь

Особенно остро проблема порчи продукции на складах сейчас стоит перед теми фермерами, хранилища которых не оборудованы должным образом, сообщает 24 Канал со ссылкой на East Fruit. Только с начала этой недели морковь на украинском рынке подешевела в среднем на 10%.

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Сегодня производители предлагают к продаже морковь по 23 – 30 гривен за килограмм (54 – 71 цент за килограмм) в зависимости от качества и объема партии. При этом аналитики отмечают, что идти на такие ценовые корректировки производители вынуждены даже в условиях ограниченного предложения качественной моркови на рынке.

Обратите внимание! По словам производителей, на цены давит очень сдержанный спрос на овощи среднего и низкого качества. Оптовые компании и розничные сети готовы закупать указанные корнеплоды только небольшими партиями, объясняя свое решение крайне низкими темпами реализации в рознице.

Проблемы с качеством овощей в этом сезоне производители объясняют неблагоприятными погодными условиями в период вегетации и уборки урожая. Начиная со второго летнего месяца 2024 года, в Украине установилась засушливая жаркая погода, которая не давала нормального развития насаждениям. Осенью прошлого года, из-за осадков во время уборки, фермеры вынуждены были закладывать на хранение продукцию с высокой влажностью.

При этом, несмотря на удешевление моркови, сегодня корнеплоды в Украине предлагаются к продаже в среднем в 2,2 раза дороже, чем в середине января прошлого года.