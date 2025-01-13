Україна серед лідерів вирощування картоплі
За останніми даними FAOSTAT, у десятку найбільших країн-виробників картоплі увійшли Китай, Індія, Україна, США, Росія, Німеччина, Бангладеш, Франція, Польща та Нідерланди, повідомляє 24 Канал із посиланням на Potato News Today.
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Зокрема, серед найбільших виробників картоплі 2023 році перебувають такі країни:
- Китай – 93 491 818 тонн
- Індія – 60 142 000 тонн
- Україна – 21 358 630 тонн
- США – 19 992 090 тонн
- росія – 19 327 000 тонн
- Німеччина – 10 497 430 тонн
- Бангладеш – 9 872 000 тонн
- Франція – 8 800 000 тонн
- Польща – 8 200 000 тонн
- Нідерланди – 7 885 000 тонн.
Зверніть увагу! Загальна площа під картоплею у всьому світі становила 16,8 мільйона гектар, порівняно з 18,1 мільйона гектар у 2022 році. Незважаючи на скорочення площ під культурою, загальне виробництво картоплі зросло до 383 мільйони тонн у 2023 році порівняно з 376 мільйонів тонн у 2022 році.
Картопляна промисловість у всьому світі також спостерігає зростання інтересу до органічного виробництва. Країни на всіх континентах досліджують методи масштабування органічного виробництва картоплі, зберігаючи конкурентоспроможну врожайність.