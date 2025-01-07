Яка вартість картоплі у магазинах України
Минулого року вартість картоплі в Україні рекордно зросла, передає 24 Канал. Ціни у магазинах та на ринках сягнули небувалих значень і побили рекорди десятиліття.
Читайте також Попит і ціни на картоплю в Україні почали падати
За словами науковиці Інституту аграрної економіки Інни Сало, на кінець листопада – початок грудня на ринку картоплі відбулася певна стабілізація цін завдяки залученню імпорту. Станом на 7 січня 2025 року середня ціна картоплі, за даними "Мінфіну", становить 34,70 гривні за кілограм.
Це удвічі перевищує показник у 16 гривень за кілограм за відповідний період 2023 року. Рожева картопля, сорти якої краще зберігають форму і мають більш щільну текстуру, до 15 % дорожча за жовту чи білу. Зараз вона коштує 37,64 гривні за кілограм,
– говорить Інна Сало.
Журналісти 24 Каналу дослідили ціни на картоплю у магазинах України:
Картопля, 1 кілограм
- Metro 26,40 гривні;
- Auchan 28,90 гривні;
- Megamarket 40,50 гривні;
- Varus 30,90 гривні;
- АТБ 27,89 гривні;
Картопля молода, 1 кілограм
- Auchan 41,90 гривні;
Картопля рожева, 1 кілограм
- Auchan 37,00 гривень.
Важливо! Попри залученню імпорту наприкінці 2024 і на початку 2025 року ринок картоплі в Україні стабілізувався лише на період новорічних свят, а ціни не зупинили свій ріст.