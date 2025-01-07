Яка вартість картоплі у магазинах України

Минулого року вартість картоплі в Україні рекордно зросла, передає 24 Канал. Ціни у магазинах та на ринках сягнули небувалих значень і побили рекорди десятиліття.

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За словами науковиці Інституту аграрної економіки Інни Сало, на кінець листопада – початок грудня на ринку картоплі відбулася певна стабілізація цін завдяки залученню імпорту. Станом на 7 січня 2025 року середня ціна картоплі, за даними "Мінфіну", становить 34,70 гривні за кілограм.

Це удвічі перевищує показник у 16 гривень за кілограм за відповідний період 2023 року. Рожева картопля, сорти якої краще зберігають форму і мають більш щільну текстуру, до 15 % дорожча за жовту чи білу. Зараз вона коштує 37,64 гривні за кілограм,

– говорить Інна Сало.

Журналісти 24 Каналу дослідили ціни на картоплю у магазинах України:

Картопля, 1 кілограм

Metro 26,40 гривні;

Auchan 28,90 гривні;

Megamarket 40,50 гривні;

Varus 30,90 гривні;

АТБ 27,89 гривні;

Картопля молода, 1 кілограм

Auchan 41,90 гривні;

Картопля рожева, 1 кілограм

Auchan 37,00 гривень.

Важливо! Попри залученню імпорту наприкінці 2024 і на початку 2025 року ринок картоплі в Україні стабілізувався лише на період новорічних свят, а ціни не зупинили свій ріст.