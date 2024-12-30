Які тенденції щодо цін на картоплю

Попри надії фермерів на те, що їх продукція напередодні новорічних свят вкотре зросте в ціні, відпускні ціни на картоплю в Україні, навпаки, почали знижуватися, передає 24 Канал з посиланням на East Fruit. Гуртові компанії, своєю чергою, не бачать причин для підвищення цін та збільшення обсягу закупівель цього товару, оскільки попит на цю продукцію помітно знизився.

Читайте також Чи буде дорожчати картопля у перші місяці 2025 року

Так, на 29 грудня товарна картопля надходить у продаж у діапазоні 18 – 28 гривень за кілограм (0,43 – 0,67 долара за кілограм), залежно від якості, сорту та обсягів запропонованих партій продукції, що в середньому на 12% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Зверніть увагу! Приводом для незначного зниження цін у цьому сегменті стало не тільки ослаблення попиту картоплю, а й стабільні постачання цієї продукції із зовнішніх ринків. При цьому більшість ключових гравців ринку відзначають посередні якісні характеристики імпортної картоплі, що, своєю чергою, вплинуло на темпи збуту і місцевої продукції також.

Однак загалом українські фермери не скаржаться на відпускні ціни на картоплю цього сезону, адже ця продукція в порівнянні з минулим роком подорожчала в середньому на 41%. Причиною такої значної цінової різниці експерти називають зниження врожайності картоплі в Україні через несприятливі погодні умови в літні місяці.

Важливо! Багато фермерів паралельно зі зниженням урожаю відзначають поступове погіршення якості продукції, закладеної на зберігання.