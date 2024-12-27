Чи передбачається здорожчання картоплі

Високі ціни на картоплю продовжують триматися вже понад 4 місяці, хоч і призупинили зростання останнім часом завдяки стабілізації імпортом, передає 24 Канал. Однак наслідки врожаю не варто недооцінювати: прогнозування цін на початок 2025 року є доволі проблематичним завданням.

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Науковиця "Інституту аграрної економіки Інна Сало у коментарі 24 Каналу висловила думку, що, скоріш за все, на початку 2025 року вартість картоплі все ж піде вгору.

Інна Сало головний науковий співробітник відділу аграрного ринку та міжнародної інтеграції Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" За прогнозними оцінками науковців Інституту аграрної економіки, у січні 2025 року ціна на картоплю може зрости до 38 гривень за кілограм (+6 %) проти грудня 2024 року. Це, звісно, залежатиме від обсягів постачання, умов їх зберігання та логістики.

Раніше експерти повідомляли, що передумов для падіння цін на картоплю немає. Зростання ж вартості не зупинив навіть дешевий імпорт.