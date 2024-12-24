Чому вартість картоплі не падає

За словами координатора проєкту EastFruit Weekly Ukraine Олександра Хорева, українці цього року стикнулися з відчутним подорожчанням одного з найпопулярніших овочів – картоплі, повідомляє 24 Канал з посиланням на УНІАН. Експерт зазначив, що у порівнянні з минулим роком ціни зросли у два рази.

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Хорев також відмічає, що картоплі у цьому році насадили достатньо, але на урожай дуже вплинула погода.

Через те, що у липні була посуха, вегетація коренеплодів була порушена, і врожайність різко впала. Навіть у комерційних господарствах, де є всі технології, засоби для захисту рослин, втрати урожаю картоплі становлять 50% та більше від запланованих обсягів,

– пояснює експерт.

При цьому він вказав, що картопля почала дорожчати ще до сезону активного збору урожаю пізніх сортів.

Якою буде ціна картоплі

Коренеплід дорожчий, аніж минулого року на 100%, – його вартість коливається від 22 до 30 гривень за кілограм залежно від якості продукції, сорту та обсягів продажу. У 2023 році на гуртовому ринку ціна картоплі становила 11 – 15 гривень,

– говорить Хорев.

За його словами, передумов для різкого падіння ціни на картоплю зараз немає. Він зазначив, що навіть імпорт не змінив суттєво ситуацію на ринку, тому продавцям в Україні вдається втримувати високу ціну на овоч. Отже, здешевшання картоплі у 2025 році очікувати не варто