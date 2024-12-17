Як змінились за тиждень ціни на плодоовочевому ринку

В Україні відновилося зростання цін на картоплю, за тиждень вона подорожчала з 20 – 25 до 22 – 28 гривень за кілограм, передає 24 Канал із посиланням на East Fruit. Продовжилося зростання цін на білокачанну капусту (з 24 – 27 до 25 – 30 гривень за кілограм) та моркву (з 22 – 24 до 20 – 30 гривень за кілограм).

Читайте також Капуста здорожчала на 170%: Коли зупиниться зростання цін на овочі та чи станеться це взагалі

Дорожче, ніж тиждень тому продавалася цибуля, наразі її продають по 13 – 16 гривень за кілограм. На тлі невисокого попиту та зростання імпорту знову почали знижуватись відпускні ціни на огірки з 90 – 95 минулого тижня до 80 – 85 гривень за кілограм зараз.

Водночас солодкий перець подешевшав і коштує нині 130 – 140 гривень за кілограм, а діапазон цін на томат розширився з 90 – 125 до 85 – 130 гривень за кілограм. У сегменті баклажану на ринку залишилася лише імпортна продукція, в результаті ціни зросли вдвічі, з 55 – 60 до 115 – 120 гривень за кілограм. Подорожчали брокколі (100 – 110 гривень за кілограм) та цвітна капуста (100 – 130 гривень за кілограм). Ціни на часник знизилися до 70 – 150 гривень за кілограм, а зелень значно зросла в ціні.

Зверніть увагу! У фруктовому сегменті, що активізувався попит, в результаті переважав зростання цін. Виняток склали лише виноград і лимон. Вони дещо здешевшали.