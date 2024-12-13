Яка ситуація на плодоовочевому ринку України

За даними аналітиків сьогодні капуста дорожча на 170%, ніж рік тому, морква – на 120%, картопля – на 80%, буряк – на 40%, повідомляє 24 Канал із посиланням на hromadske. Яблука ж, за словами аналітиків, дорожчають через поганий урожай у 2024 році та через зменшення площ, на яких вирощуються фрукти.

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Офіційна статистика каже про загальне зростання споживчих цін на 11,2% цього року, враховуючи, що овочі ніби виросли всього на 13,7%. Але в Українському клубі аграрного бізнесу, де досліджують гуртові ціни двох великих ринків – "Шувар" та "Столичний", – говорять про здорожчання картоплі за рік у два рази: з 11,5 гривень до 22,5 гривень (листопадові ціни). Морква подорожчала в три рази, столовий буряк – на 80%, яблука – на 75%.

Подекуди аналітики зазначають, що насправді картопля здорожчала аж у три рази. Українські супермаркети пропонують її нині за цінами від 25 до 40 гривень і навіть вище, коли йдеться про елітні сорти.

У цьому сезоні найбільшою проблемою була спека. Овочі та фрукти з відкритого ґрунту були зіпсовані під впливом посухи, бо ж далеко не всі агрокомпанії мають можливість використовувати меліоративні системи, їх недостатньо сьогодні,

– пояснює Максим Гопка, аналітик УКАБ.

Аналітик EastFruit Олександр Хорев зазначає, що площі під овочами цього року були достатні, втім, посуха призвела до неврожаю та зменшення якості продукції.

Вплив війни та погоди на урожай овочів і фруктів

Попри просідання цін у першій декаді грудня на картоплю та яблука, за даними East Fruit, покупцям не варто сподіватися на дешеві вітаміни.

У довоєнний 2021 рік в Україні овочі вирощували аж на 460,8 тисячі гектар, зібрали майже 10 мільйонів тонн врожаю. Вже 2023 овочі посіяли лише на 396,7 тисячі гектар, зібрали відповідно 8,3 мільйона тонн. Причому Миколаївська область інтенсивно наростила вирощування помідорів (Херсонська, яка до повномасштабної війни була томатним лідером, частково окупована чи замінована).

Через проблеми з посухою, коли в липні та в серпні була аномальна спека, втрати товаровиробників на полях, наприклад, на півдні України, сягали подекуди понад 30%, зазначає Денис Марчук, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради.

Важливо! Цього року деякі невеликі сімейні ферми, яких більшість в Україні збирали врожай цибулі в листопаді, хоча найпізніше це потрібно робити у вересні. Чимало капусти та столових буряків лишилися на полях. Причина – брак людей та техніки.

Інший чинник росту цін – це підвищення вартості палива, а також вартості робочої сили. З підняттям акцизу на паливо ціни поступово зросли, що відобразилося на логістиці. Через брак кваліфікованих кадрів та працівників збирання врожаю стає дорожчим,

– пояснює Максим Гопка, аналітик УКАБ.

Аграрний експерт Іван Томич називає ще декілька причин зростання цін на овочі та фрукти: ріст цін на мінеральні добрива, засоби захисту рослин, відсутність достатньої інфраструктури зберігання та транспортування продукції, яка була б доступною для дрібних виробників. Якщо великі агрохолдинги, як правило, мають достатньо розвинуту інфраструктуру, то для фермерів це проблема.

Чи зростатимуть ціни в подальшому

Україні слід готуватися, що ціни на основні овочі й фрукти зростатимуть у найближчі місяці. Тому, якщо є можливість їх зберігати, їх варто придбати завчасно. Олександр Хорев зазначає, що зазвичай, більшість позицій борщового набору дорожчають навесні, бо у сховищах закінчуються обсяги якісної продукції.

Тоді ми імпортуємо необхідні обсяги, а імпорт, як правило, дорожчий, платити за нього треба у валюті, до того ж гривня продовжує втрачати свої позиції. Ми не виключаємо, що у другій половині поточного сезону стане дорожчою і цибуля, бо якісна просто закінчиться у місцевих виробників до березня-квітня. А першу цибулю нового врожаю ми можемо отримати, традиційно, на початку червня,

– зазначає експерт.

Зверніть увагу! Для стабілізації цін в Україну протягом зими буде ввозитись імпортна продукція, що додасть 15% до вартості продуктів, і це буде продовжуватись поки не з'явиться вітчизняна теплична продукція.