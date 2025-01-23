Украинские производители получили доступ к рынку ЕС

Аналитики сельскохозяйственного кооператива ПУСК говорят, что с 1 января 2025 года украинские производители получили доступ к рынку ЕС благодаря новым договоренностям по либерализации торговли, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Всеукраинский аграрный совет".

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Этот шаг открыл для Украины возможность экспортировать большие объемы сахара на европейский рынок без дополнительных пошлин, что ранее сдерживало рост поставок.

Открытие рынка ЕС является важным событием для нашей отрасли. Сейчас только начинают заключаться контракты на экспорт в Европу, но уже в феврале-марте мы ожидаем значительное оживление этого направления. В январе мы активно экспортировали сахар в Турцию и страны Африки, однако европейский рынок постепенно становится приоритетом,

– отмечают в аналитическом департаменте кооператива ПУСК.

Сейчас отпускные цены на сахар в Украине составляют 23 – 24,5 тысячи гривен за тонну. Аналитики отмечают, что этот уровень является относительно стабильным, но сезонные факторы и расширение экспорта могут вызвать постепенное повышение стоимости уже в ближайшее время.

Январь-май обычно является периодом сезонного роста цен на сахар. Вероятно, нынешний уровень цен является одним из самых низких, и стоимость в дальнейшем будет разворачиваться в сторону роста. Открытие европейского рынка также будет способствовать этой динамике,

– добавили аналитики.

Обратите внимание! Ожидается, что уже в ближайшие месяцы доля европейских поставок в структуре экспорта возрастет, что, в свою очередь, положительно повлияет на украинскую экономику.