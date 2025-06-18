Українську делегацію обурила участь росіян у Всесвітньому конгресі вина в Кишиневі

Українська делегація ледь не припинила свою участь у Всесвітньому конгресі виноградарства та виноробства через участь у ньому представників Росії. Конгрес проходить у столиці Молдови Кишиневі.

Росіяни брали участь у конгресі виноробства

Гендиректор корпорації з виноградарства та виноробної промисловості "Укрвинпром" Володимир Кучеренко зазначив, що українська влада попросила делегацію достроково завершити свою участь у Конгресі виноробства в Кишиневі, повідомляє 24 Канал із посиланням на NewsMaker.md.

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Це відбулося через демонстративну присутність делегації Росії з прапором держави-агресора, проведення міжурядових заходів за її участю.

Ми вважаємо таку "нейтральність" прямим потуранням агресору, а участь України поруч із країною, яка щодня вбиває наших громадян і знищує інфраструктуру, – неприйнятною та принизливою,

– сказав Кучеренко.

Згодом він додав, що після зустрічі посла України з міністром сільського господарства Молдови російську символіку і плакати на конгресі прибрали. Завдяки цьому українська влада рекомендувала своїй делегації продовжити участь у міжнародному заході, що проводиться в Кишиневі.

Важливо! Кучеренко подякував українським дипломатам за "принципову позицію, яка дозволила захистити національні інтереси, зберігши можливість представляти українську науку і виноробство в міжнародному професійному середовищі".