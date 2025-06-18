Россияне участвовали в конгрессе виноделия

Гендиректор корпорации по виноградарству и винодельческой промышленности "Укрвинпром" Владимир Кучеренко отметил, что украинская власть попросила делегацию досрочно завершить свое участие в Конгрессе виноделия в Кишиневе, сообщает 24 Канал со ссылкой на NewsMaker.md.

Читайте также Более 83 миллиардов долларов: в ООН оценили убытки сельского хозяйства Украины

Это произошло из-за демонстративного присутствия делегации России с флагом государства-агрессора, проведения межправительственных мероприятий с ее участием.

Мы считаем такую "нейтральность" прямым попустительством агрессору, а участие Украины рядом со страной, которая ежедневно убивает наших граждан и уничтожает инфраструктуру, – неприемлемым и унизительным,

– сказал Кучеренко.

Впоследствии он добавил, что после встречи посла Украины с министром сельского хозяйства Молдовы российскую символику и плакаты на конгрессе убрали. Благодаря этому украинские власти рекомендовали своей делегации продолжить участие в международном мероприятии, проводимом в Кишиневе.

Важно! Кучеренко поблагодарил украинских дипломатов за "принципиальную позицию, которая позволила защитить национальные интересы, сохранив возможность представлять украинскую науку и виноделие в международной профессиональной среде".