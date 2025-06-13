Перед какими трудностями столкнулись аграрии

Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций призывает обеспечить жителям Украины безопасный доступ к сельскохозяйственным угодьям и основным ресурсам – семян, удобрений, хранилищ и энергии, сообщает 24 Канал со ссылкой на ФАО.

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В организации предупредили, что без срочной и стабильной поддержки тысячи домохозяйств не смогут вовремя посеять и собрать урожай, что ставит под угрозу доступность продовольствия в стране и благосостояние сельских общин.

Обратите внимание! В ФАО отметили, что нужна не только экстренная помощь для фермеров, но и долгосрочный скоординированный подход к поддержке агропродовольственных систем. Именно в ближайшие месяцы решится, смогут ли сельские производители продолжить работу зимой и в следующем сезоне.

По всей стране домохозяйства – во главе многих из которых стоят женщины и пожилые люди – продолжают зависеть от сельского хозяйства, пишет сайт ООН. жизнь, в некоторых районах страны стала смертельно опасной.

Пока что из-за войны страдают миллионы людей, сельские общины на линии фронта остаются одними из самых уязвимых и наименее охваченных поддержкой. Эти семьи готовы обеспечивать себя сами. Они хотят остаться на своей земле. И экстренная сельскохозяйственная помощь – это один из самых эффективных способов предоставить им такую возможность,

– сказал глава Управления по чрезвычайным операциям и устойчивости к внешним факторам ФАО Рейн Поулсен.

Какая дополнительная помощь нужна

Согласно недавним оценкам, проведенными правительством Украины, Всемирным банком, ЕС и ООН, сельскохозяйственный сектор страны понес убытки и потерпел разрушения на сумму 83,9 миллиарда долларов, в дополнение к 1,6 миллиарда долларов – в оросительном секторе. Сельские домохозяйства и мелкие фермеры понесли значительную часть этого ущерба и были вынуждены адаптировать свою деятельность, сталкиваясь с загрязнением земель неразорвавшимися боеприпасами,, нехваткой рабочей силы, ростом цен на необходимые ресурсы и перебоями с электричеством.

Тысячи семей, по-прежнему, не имеют доступа к базовым инструментам, материалов и услуг, необходимых для сохранения производства и поддержания источников дохода.

Обратите внимание! С 2022 года ФАО предоставила семена овощей, корма для животных, суточных цыплят, денежную помощь и ваучеры более чем 250 тысячам сельских семей. Более 15 тысяч фермеров получили семена, временные решения для хранения и финансовую помощь. Также ФАО совместно с партнерами проводит обследование потенциально заминированных территорий, восстанавливает доступ к полям и поддерживает национальные системы мониторинга и восстановления. Несмотря на масштабы уже оказанной помощи, нужны дополнительные усилия, отметили в ФАО.

Эта работа является абсолютно необходимой. Фермерство – это ткань сельского общества. Это не просто способ заработать – это образ жизни. И уязвимые сельские семьи держатся изо всех сил. Им нужна поддержка не только для выживания, но и для того, чтобы процветать и восстанавливать свою жизнь,

– отметил Поулсен.

В условиях глобальных ограничений финансирования ФАО призывает доноров и партнеров удвоить усилия по поддержке украинских сельских семей и мелких фермеров, подчеркивая их роль в обеспечении продовольственной безопасности, развития местной экономики и долгосрочном восстановлении.