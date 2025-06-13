Перед якими труднощами постали аграрії

Продовольча та сільськогосподарська організація Об'єднаних Націй закликає забезпечити жителям України безпечний доступ до сільськогосподарських угідь та основних ресурсів – насіння, добрив, сховищ та енергії, повідомляє 24 Канал із посиланням на ФАО.

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В організації попередили, що без термінової та стабільної підтримки тисячі домогосподарств не зможуть вчасно посіяти та зібрати врожай, що ставить під загрозу доступність продовольства в країні та добробут сільських громад.

Зверніть увагу! У ФАО наголосили, що потрібна не лише екстрена допомога для фермерів, а й довгостроковий скоординований підхід до підтримки агропродовольчих систем. Саме найближчими місяцями вирішиться, чи зможуть сільські виробники продовжити роботу взимку і наступного сезону.

По всій країні домогосподарства – на чолі багатьох з яких стоять жінки і люди похилого віку – продовжують залежати від сільського господарства, пише сайт ООН. життя, у деяких районах країни стало смертельно небезпечним.

Поки що через війну страждають мільйони людей, сільські громади на лінії фронту залишаються одними з найуразливіших і найменш охоплених підтримкою. Ці сім'ї готові забезпечувати себе самі. Вони хочуть залишитись на своїй землі. І екстрена сільськогосподарська допомога – це один із найефективніших способів надати їм таку можливість,

– сказав голова Управління з надзвичайних операцій та стійкості до зовнішніх факторів ФАО Рейн Поулсен.

Яка додаткова допомога потрібна

Згідно з нещодавніми оцінками, проведеними урядом України, Світовим банком, ЄС та ООН, сільськогосподарський сектор країни зазнав збитків і зазнав руйнувань на суму 83,9 мільярда доларів, на додаток до 1,6 мільярда доларів – у зрошувальному секторі. Сільські домогосподарства і дрібні фермери зазнали значної частини цієї шкоди і були змушені адаптувати свою діяльність, зіштовхуючись із забрудненням земель боєприпасами, що не розірвалися, нестачею робочої сили, зростанням цін на необхідні ресурси і перебоями з електрикою.

Тисячі сімей, як і раніше, не мають доступу до базових інструментів, матеріалів та послуг, необхідних для збереження виробництва та підтримки джерел доходу.

Зверніть увагу! З 2022 року ФАО надала насіння овочів, корми для тварин, добових курчат, грошову допомогу та ваучери більш ніж 250 тисячам сільських сімей. Понад 15 тисяч фермерів отримали насіння, тимчасові рішення для зберігання та фінансову допомогу. Також ФАО спільно з партнерами проводить обстеження потенційно замінованих територій, відновлює доступ до полів та підтримує національні системи моніторингу та відновлення. Попри масштаби вже наданої допомоги, потрібні додаткові зусилля, наголосили у ФАО.

Ця робота є абсолютно необхідною. Фермерство – це тканина сільського суспільства. Це не просто спосіб заробити – це спосіб життя. І вразливі сільські сім'ї тримаються щосили. Їм потрібна підтримка не лише для виживання, а й для того, щоб процвітати та відновлювати своє життя,

– зазначив Поулсен.

В умовах глобальних обмежень фінансування ФАО закликає донорів та партнерів подвоїти зусилля щодо підтримки українських сільських сімей та дрібних фермерів, наголошуючи на їхній ролі у забезпеченні продовольчої безпеки, розвитку місцевої економіки та довгостроковому відновленні.