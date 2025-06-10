Фермерам, що вирощують бавовник дадуть субсидії

У Державному аграрному реєстрі розпочали приймання заявок на бюджетну субсидію для сільгосптоваровиробників, які вирощують бавовник, повідомляє 24 Канал із посиланням на Міністерство аграрної політики та продовольства.

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Міністра аграрної політики Віталій Коваль зазначає, що ініціатива спрямована на відновлення вирощування на півдні України важливої стратегічної культури – бавовнику.

З огляду на кліматичні умови півдня, досвід науковців і зацікавленість фермерів – це реально. Державну підтримку – 10 000 гривень на гектар під урожай цього року можуть отримати аграрії, які вирощують бавовник в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях,

– розповів він.

Зверніть увагу! На держпідтримку можуть розраховувати юридичні особи та фізичні особи-підприємці, які відповідають низці вимог. Вони повинні бути зареєстрованими в аграрному реєстрі, не мають боргів перед бюджетом, не ведуть діяльність на окупованих територіях тощо. Виплати планують розпочати з 15 вересня.