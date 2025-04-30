Держава допоможе аграріям, які вирощують бавовник

Уряд ухвалив рішення про започаткування програми підтримки агровиробників, які вирощують бавовник, повідомляє 24 Канал із посиланням на прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля на Урядовому порталі.

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Виплата складатиме 10 тисяч грн на один гектар. Ідеться про три регіони: Миколаївську, Одеську та Херсонську області. Це буде стимулом для розвитку легкої промисловості, а також посилить обороноздатність держави,

– зазначив Шмигаль.

Також він повідомив, що цього року понад 2,6 тисячі агропідприємств отримали пільгові кредити "5-7-9" на загальну суму 15,4 мільярда гривень, а загальний обсяг залучених аграріями кредитів за різними програмами склав 34,6 мільярда гривень.

Зверніть увагу! Крім того, у квітні стартували виплати спеціальної дотації фермерам на 386 мільйонів гривень для розвитку тваринництва. Крім того, завдяки програмі компенсації 25% вартості української агротехніки сільськогосподарські підприємства закупили понад 6 тисяч одиниць техніки.