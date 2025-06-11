Враг ударил шахедом по сельхозпредприятию

Председатель Сумской областной военной администрации Олег Григоров сообщил, что в ночь на 11 июня вражеский ударный БпЛА попал в сельскохозяйственное предприятие Лебединской общины, сообщает 24 Канал со ссылкой на Сумскую ОВА. В результате попадания возник пожар – сгорела техника.

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Это не просто машины – это инструменты труда, основа для посевной и урожаев. Враг бьет по тем, кто кормит страну. Это очередной пример войны против украинского бизнеса, против мирного труда,

– отметил Григоров.

Председатель ОВА рассказал, что он общался с владельцем предприятия, и тот озвучил первоочередные потребности. Необходимую поддержку уничтоженному хозяйству уже начали оказывать.

Обратите внимание! Олег Григоров отметил, что террор против экономики региона является частью враждебной стратегии: "Но она не учитывает сплоченность украинского общества".