Россияне выжигают дронами наши поля

В течение последних трех суток российские войска массово применяют дроны, поджигая поля с урожаем, сообщает 24 Канал со ссылкой на SuperAgronom.com. Больше всего страдает 20-километровая зона правобережной части Херсонской области.

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О ситуации в регионе рассказал Виталий Пичура – доктор сельскохозяйственных наук, профессор, заведующий кафедрой экологии и устойчивого развития имени профессора Ю.В. Пилипенко Херсонского государственного аграрно-экономического университета. По его словам, атаки дронов происходят на фоне сложных погодных условий: заморозков, засухи, осушения Каховского водохранилища и отсутствия орошения.

Важно! Вследствие этого враг целенаправленно выжигает остатки посевов.

Почвенная влага на критически низком уровне, трещины в почве по всем полям под остатками посевов озимых достигают 3 – 5 сантиметров. Развитие посевов поздних яровых культур при отсутствии влаги приостановилось. За весь май выпало 20-25 мм дождя, в прибрежной территории осушенного Каховского водохранилища сумма осадков составила 4-6 мм. Урожайность будет мизерная, да еще и выжигаются дронами посевы, много пожаров и дыма,

– говорит Виталий Пичура.

Фермеры прилагают максимум усилий, чтобы сдержать огонь, локализуя пожары путем дискования, однако жара, большие площади сухой растительности и новые атаки дронов значительно усложняют работу.

Обратите внимание! По словам Пичура, на сегодня выгорело около 15 тысяч гектар посевов. Поврежденные посевы правобережья видно на спутниковых снимках: "Даже не знаю, как фермеры Херсонщины переживут этот сезон и выживут в дальнейшем".