Вартість соняшника на внутрішньому ринку України почала останнім часом зростати. Ціни здебільшого ростуть через те, що переробники активізували закупівлі.

Ціни на соняшник почали зростати

Станом на 11 вересня 2025 року в Україні було зібрано 885 тисяч тонн соняшнику, повідомляє 24 Канал із посиланням на аналітиків Spike Brokers. Так, у минулому, 2024 році на цей час вже було зібрано понад 3 мільйони тонн соняшника.

Урожайність перших обмолотів соняшника цьогоріч становить 1,55 тонни з гектара, що на 21% нижче торішнього рівня, що посилює занепокоєння щодо врожаю нового сезону.

Переробні заводи активізували закупівлі: їхні стартові запаси вдвічі менші, ніж торік. Це стимулює конкуренцію між покупцями. Закупівельні ціни наприкінці тижня зросли до 690 доларів з ПДВ (екв. порт/завод),

– пояснюють фахівці.

Зверніть увагу! Зовнішній ринок також підтримує ціни: у північних портах Європи премія на соняшникову олію у споті перевищує $100, що підсилює попит на українську продукцію.

