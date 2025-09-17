Ціни на соняшник почали рости: що цьому посприяло
- Станом на 11 вересня 2025 року в Україні зібрано 885 тисяч тонн соняшнику, що значно менше, ніж у 2024 році.
- Ціни на соняшник зростають через активізацію закупівель переробниками та зниження стартових запасів порівняно з минулим роком.
Вартість соняшника на внутрішньому ринку України почала останнім часом зростати. Ціни здебільшого ростуть через те, що переробники активізували закупівлі.
Ціни на соняшник почали зростати
Станом на 11 вересня 2025 року в Україні було зібрано 885 тисяч тонн соняшнику, повідомляє 24 Канал із посиланням на аналітиків Spike Brokers. Так, у минулому, 2024 році на цей час вже було зібрано понад 3 мільйони тонн соняшника.
Урожайність перших обмолотів соняшника цьогоріч становить 1,55 тонни з гектара, що на 21% нижче торішнього рівня, що посилює занепокоєння щодо врожаю нового сезону.
Переробні заводи активізували закупівлі: їхні стартові запаси вдвічі менші, ніж торік. Це стимулює конкуренцію між покупцями. Закупівельні ціни наприкінці тижня зросли до 690 доларів з ПДВ (екв. порт/завод),
– пояснюють фахівці.
Зверніть увагу! Зовнішній ринок також підтримує ціни: у північних портах Європи премія на соняшникову олію у споті перевищує $100, що підсилює попит на українську продукцію.
Аргентина та Канада витісняють Україну з ринку ЄС соняшникового та ріпакового шроту
Український експорт соняшникового та ріпакового шроту до ЄС суттєво знизився, поступившись Аргентині та Канаді, які зараз домінують на ринку.
Основними причинами падіння експорту є спад перероблення соняшнику, висока сезонна пропозиція ріпакового шроту та зміщення термінів збирання ріпаку.