Ціни на соняшникову олію в Україні перевищили світові: що цьому сприяє
- В Україні зростають ціни на соняшникову олію через дефіцит сировини та перехід переробників на інші культури.
- Посуха на півдні України може скоротити врожай, але загальний прогноз виробництва соняшника залишається стабільним, тоді як сусідні країни збільшують обсяги.
Вартість соняшникової олії на внутрішньому ринку України сильно зросла. Водночас залишається ризик скорочення врожаю через посуху на Півдні України.
Ціна на олію в Україні зросла
Наприкінці 2024/25 маркетингового року в Україні спостерігається дефіцит пропозицій соняшникової олії, повідомляє 24 Канал із посиланням на GrainTrade. Причина в обмеженій кількості сировини та перехід більшості переробників на сою і ріпак.
Читайте також Посуха знищила всю кукурудзу та половину соняшника у Миколаївській області
Це призвело до зростання внутрішніх цін попиту на сиру соняшникову олію до 58 – 60 тисяч гривень за тонну на умовах FCA-завод (еквівалентно 1160 – 1200 доларів за тонну), у той час, як експортні ціни становлять 1135 – 1145 доларів за тонну на поставки в серпні та 1100 доларів за тонну у вересні.
У відповідь на зростання цін дрібні переробники активізували роботу, піднявши закупівельні ціни на соняшник (з олійністю 50%) до 27,5 – 28 тисяч гривень за тонну з доставкою на завод.
Ціни на серпневі поставки української олії наразі сягають:
- до Індії – 1210 – 1220 доларів за тонну,
- до Китаю – 1150 доларів за тонну,
- до ЄС – 1200 – 1220 доларів за тонну.
Врожай може скоротитися через посуху, а сусіди наростять об'єми
Посушлива погода в Миколаївській і Дніпропетровській областях може скоротити врожай на 1 мільйона тонн, але в інших регіонах агрокліматичні умови сприятливі, тому прогноз виробництва соняшника в Україні залишається на рівні 13,5 – 14 мільйонів тонн.
Сусідні країни, зокрема Молдова, Болгарія та Румунія, також очікують зростання валового збору соняшника. Проте головна увага ринку зосереджена на показниках Росії і Казахстану.
У Росії посушливі умови на південному заході дещо знизять врожайність, однак розширення площ сівби до 11,4 мільйона гектар (плюс 1 мільйон гектар до минулого року) дозволить наростити обсяги виробництва з 16,9 до 18–18,5 мільйона тонн.
У Казахстані площі під соняшником у 2025 році зросли до 1,77 мільйона гектар (1,28 мільйона гектар у 2024 році), а загалом під олійними – до 3,99 мільйона гектар. Очікується збільшення врожаю з 1,6 до 2–2,3 мільйона тонн за сприятливої погоди. Завдяки дешевій логістиці Казахстан майже повністю покриває потреби Китаю в імпорті.
Зверніть увагу! У результаті в новому сезоні українські виробники змушені будуть активніше конкурувати з Росії за ринок Індії, тоді як попит у ЄС знизиться на фоні збільшення власного виробництва олійних. За прогнозом аналітиків Oil World (Німеччина), у 2025/26 маркетинговому році світове виробництво соняшника зросте на 4,2 мільйона тонн – до 59,3 мільйона тонн (+7,6%). У Росії очікується рекорд – 17,8 мільйона тонн.