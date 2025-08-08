Вартість соняшникової олії на внутрішньому ринку України сильно зросла. Водночас залишається ризик скорочення врожаю через посуху на Півдні України.

Ціна на олію в Україні зросла

Наприкінці 2024/25 маркетингового року в Україні спостерігається дефіцит пропозицій соняшникової олії, повідомляє 24 Канал із посиланням на GrainTrade. Причина в обмеженій кількості сировини та перехід більшості переробників на сою і ріпак.

Це призвело до зростання внутрішніх цін попиту на сиру соняшникову олію до 58 – 60 тисяч гривень за тонну на умовах FCA-завод (еквівалентно 1160 – 1200 доларів за тонну), у той час, як експортні ціни становлять 1135 – 1145 доларів за тонну на поставки в серпні та 1100 доларів за тонну у вересні.

У відповідь на зростання цін дрібні переробники активізували роботу, піднявши закупівельні ціни на соняшник (з олійністю 50%) до 27,5 – 28 тисяч гривень за тонну з доставкою на завод.

Ціни на серпневі поставки української олії наразі сягають:

до Індії – 1210 – 1220 доларів за тонну,

до Китаю – 1150 доларів за тонну,

до ЄС – 1200 – 1220 доларів за тонну.

Врожай може скоротитися через посуху, а сусіди наростять об'єми

Посушлива погода в Миколаївській і Дніпропетровській областях може скоротити врожай на 1 мільйона тонн, але в інших регіонах агрокліматичні умови сприятливі, тому прогноз виробництва соняшника в Україні залишається на рівні 13,5 – 14 мільйонів тонн.

Сусідні країни, зокрема Молдова, Болгарія та Румунія, також очікують зростання валового збору соняшника. Проте головна увага ринку зосереджена на показниках Росії і Казахстану.

У Росії посушливі умови на південному заході дещо знизять врожайність, однак розширення площ сівби до 11,4 мільйона гектар (плюс 1 мільйон гектар до минулого року) дозволить наростити обсяги виробництва з 16,9 до 18–18,5 мільйона тонн.

У Казахстані площі під соняшником у 2025 році зросли до 1,77 мільйона гектар (1,28 мільйона гектар у 2024 році), а загалом під олійними – до 3,99 мільйона гектар. Очікується збільшення врожаю з 1,6 до 2–2,3 мільйона тонн за сприятливої погоди. Завдяки дешевій логістиці Казахстан майже повністю покриває потреби Китаю в імпорті.

Зверніть увагу! У результаті в новому сезоні українські виробники змушені будуть активніше конкурувати з Росії за ринок Індії, тоді як попит у ЄС знизиться на фоні збільшення власного виробництва олійних. За прогнозом аналітиків Oil World (Німеччина), у 2025/26 маркетинговому році світове виробництво соняшника зросте на 4,2 мільйона тонн – до 59,3 мільйона тонн (+7,6%). У Росії очікується рекорд – 17,8 мільйона тонн.