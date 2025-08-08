Стоимость подсолнечного масла на внутреннем рынке Украины сильно выросла. В то же время остается риск сокращения урожая из-за засухи на Юге Украины.

Цена на масло в Украине выросла

В конце 2024/25 маркетингового года в Украине наблюдается дефицит предложений подсолнечного масла, сообщает 24 Канал со ссылкой на GrainTrade. Причина в ограниченном количестве сырья и переход большинства переработчиков на сою и рапс.

Это привело к росту внутренних цен спроса на сырое подсолнечное масло до 58 – 60 тысяч гривен за тонну на условиях FCA-завод (эквивалентно 1160 – 1200 долларов за тонну), в то время, как экспортные цены составляют 1135 – 1145 долларов за тонну на поставки в августе и 1100 долларов за тонну в сентябре.

В ответ на рост цен мелкие переработчики активизировали работу, подняв закупочные цены на подсолнечник (с масличностью 50%) до 27,5 – 28 тысяч гривен за тонну с доставкой на завод.

Цены на августовские поставки украинского масла сейчас достигают:

в Индию – 1210 – 1220 долларов за тонну,

в Китай – 1150 долларов за тонну 1150 долларов за тонну,

в ЕС – 1200 – 1220 долларов за тонну.

Урожай может сократиться из-за засухи, а соседи нарастят объемы

Засушливая погода в Николаевской и Днепропетровской областях может сократить урожай на 1 миллиона тонн, но в других регионах агроклиматические условия благоприятные, поэтому прогноз производства подсолнечника в Украине остается на уровне 13,5 – 14 миллионов тонн.

Соседние страны, в частности Молдова, Болгария и Румыния, также ожидают роста валового сбора подсолнечника. Однако главное внимание рынка сосредоточено на показателях России и Казахстана.

У России засушливые условия на юго-западе несколько снизят урожайность, однако расширение площадей сева до 11,4 миллиона гектар (плюс 1 миллион гектар к прошлому году) позволит нарастить объемы производства с 16,9 до 18–18,5 миллиона тонн.

У Казахстане площади под подсолнечником в 2025 году выросли до 1,77 миллиона гектар (1,28 миллиона гектар в 2024 году), а в целом под масличными – до 3,99 миллиона гектар. Ожидается увеличение урожая с 1,6 до 2–2,3 миллиона тонн при благоприятной погоде. Благодаря дешевой логистике Казахстан почти полностью покрывает потребности Китая в импорте.

Обратите внимание! В результате в новом сезоне украинские производители вынуждены будут активнее конкурировать с Россией за рынок Индии, тогда как спрос в ЕС снизится на фоне увеличения собственного производства масличных. По прогнозу аналитиков Oil World (Германия), в 2025/26 маркетинговом году мировое производство подсолнечника вырастет на 4,2 миллиона тонн – до 59,3 миллиона тонн (+7,6%). В России ожидается рекорд – 17,8 миллиона тонн.