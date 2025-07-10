Новый урожай должен вырасти

Президент Украинской зерновой ассоциации (УЗА) Николай Горбачев во время заседания "Зернового клуба УЗА" рассказал, что в Украине в 2025/2026 маркетинговом году урожай зерновых и масличных культур может вырасти до 83,1 миллиона тонн, сообщает 24 Канал со ссылкой на Укринформ. Экспорт вырастет до 50 миллионов тонн.

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Мы прогнозируем 83,1 миллиона тонн зерновых и масличных, думаем, что увеличение произойдет благодаря прежде всего кукурузе,

– отметил Горбачев.

Так, планируется, что урожай кукурузы вырастет до 29,26 миллиона тонн, тогда как экспорт может достичь около 24 миллионов тонн.

Каким будет урожай пшеницы

В то же время прогноз урожая пшеницы остается на уровне предыдущего сезона, а именно 22,5 миллиона тонн, экспорт может составить 16,5 миллиона тонн. Президент УЗА сообщил, что две недели назад ездил в Славуту (Хмельницкая область), а на прошлой неделе был в Черновцах и никаких рисков не увидел.

То, что нет суммы вегетативных температур и задерживается сбор урожая – понятно. Обычно уже в августе мы видели опыление, а некоторые компании в сентябре начинали косить кукурузу, то в этом году, думаю, в лучшем случае ее будут собирать в конце сентября – начале октября,

– рассказал Горбачев.

Что будет с экспортом ячменя и подсолнечника

Эксперт напомнил, что в рамках подписанного с Министерством аграрной политики и продовольствия меморандума предельный показатель экспорта зерна составляет 16,2 миллиона тонн, однако он уверен, что это не угрожает продовольственной безопасности Украины.

В УЗА не ожидают существенных изменений показателей по ячменю в 2025/2026 маркетинговом году, в частности урожай ожидается на уровне чуть более, чем 4,9 миллиона тонн, а экспорт – 2,3 миллиона тонн, что в целом соответствует прошлому сезону.“В этом году активизировался Китай, который уже закупает ячмень, что для нас очень хорошо, ведь его появление на рынке является важным. Китай действительно импортирует очень много и большими объемами,

– добавил эксперт.

Обратите внимание! Относительно подсолнечника, то в новом сезоне ожидается урожай на уровне 15 миллиона тонн, а экспорт – 100 тысяч тонн, по рапсу производство на уровне 3 миллиона тонн, экспорт 2,6 миллиона тонн, а по сое – 6,23 миллиона тонн и 4 миллиона тонн соответственно.