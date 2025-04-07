Незаконно відчужені землі можна залишити: Зеленський підписав закон

Раніше незаконно відчужені землі треба було повернути власнику незалежно від терміну. Наразі ж цю норму скасували, що може мати ряд юридичних проблем.

Що буде з незаконно відчуженими землями

Президент Володимир Зеленський підписав закон №12089, який змінює Цивільний кодекс і посилює права добросовісних набувачів землі, повідомляє 24 Канал із посиланням на Верховну Раду України.

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У законопроєкті вказано, що якщо з моменту незаконного відчуження землі минуло понад 10 років, держава або громада більше не зможуть повернути ці ділянки. Це стосується зокрема лісів, прибережних смуг та інших природних територій.

Якщо ж суд ухвалить повернення землі до 10 років після відчуження, держава або громада мають компенсувати новому власнику ринкову вартість. Але компенсації самим державі чи громаді законом не передбачено.

Які можуть бути винятки

Водночас діють винятки: закон не поширюється на стратегічні землі, об'єкти критичної інфраструктури, культурну спадщину та природоохоронні території. Проте активісти вказують на прогалини у формулюваннях, які можуть унеможливити їхнє повернення.

У русі "Чесно" зазначають, що запропоновані у законопроєкті формулювання можуть ускладнити повернення майна та земель на тимчасово окупованих Росією територіях України, хоча на це прямо вказало головне юридичне управління Верховної Ради.

Важливо! Активісти також зауважують, що межі багатьох природоохоронних чи історичних земель досі не визначені у Державному земельному кадастрі. Через це держава ризикує втратити правові механізми для повернення таких активів.