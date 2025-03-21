Скільки метрів має бути від дерев до паркану сусіда
- В Україні мінімальна відстань від паркану до дерев має складати 4-6 метрів, залежно від діаметру крони, а до кущів - 1 метр.
- Норми відстані до межі ділянки в інших країнах варіюються: у Франції від 1 до 10 метрів, у США від 2 до 5 метрів, з урахуванням розміру дерева.
В Україні почався весняний сезон висадки дерев та кущів на ділянках. Для того, щоб не зіпсувати відносини з сусідами, варто під час висадки дерев пам'ятати про дотримання певної відстані від паркану.
Яка відстань має бути від дерева до паркану
Сучасні містобудівні будівельні норми встановлюють мінімальну відстань між краєм земельної ділянки, суміжного із сусідньою ділянкою та найближчим деревом чи кущем, повідомляє 24 Канал з посиланням на Верховну Раду України.
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Норма щодо висадки дерев на ділянці стосується тільки нових ділянок і дачних забудов. Отже, старі дерева та кущі на ваших ділянках вирубувати не доведеться. Положення набуло чинності 1 жовтня 2019 року.
Важливо! Нові ДБН передбачають, що відстань від межі суміжної земельної ділянки до висаджених кущів, має становити 1 метр, до стовбурів дерев – від 4 до 6 метрів залежно від крони, але не менше половини її діаметру.
Так, якщо крона дерева складає в середньому 9 метрів, то відстань від межі сусідньої ділянки має складати не менше 4,5 метрів, щоб його гілки не заходили на сусідню територію.
Яку відстань регламентують в інших країнах
В Україні діють чіткі норми, які регулюють відстань посадки дерев від межі сусідньої ділянки. В інших країнах така відстань значно варіюється, іноді залежно навіть від регіону. Це пов'язано з різними кліматичними умовами, типами ґрунтів, місцевими законами та звичаями.
Однак в інших країнах Європи норми також досить суворі. Наприклад, у Німеччині та Франції є детальні правила щодо висоти дерев та відстані від межі.
- У Франції відстань до межі залежить від очікуваного розміру крони дорослого дерева. Для невеликих дерев може бути достатньо 1 – 2 метрів, а для великих це вже буде 5 – 10 метрів.
- В США норми можуть відрізнятися від штату до штату, але загалом вони менш суворі, ніж в Європі. Однак там є обмеження на висоту дерев, особливо в міських районах. Зазвичай, мінімальна відстань від межі ділянки – від 2 до 5 метрів. Та для великих дерев, як дуби чи клени, ця відстань може бути більшою.
- В Японії ж, наприклад, велику увагу приділяють естетиці, тому відстань між деревами визначається не тільки законами, але й традиціями.