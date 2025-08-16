Часто українці приватизують не лише ділянки сільгосппризначення. У власність беруть також лісові ділянки, іноді забуваючи про правила користування ними.

Чи можна рубати дерева на приватній ділянці лісу?

Багато хто з власників ділянки лісу вважають, що можуть там робити що завгодно, але насправді це не зовсім так, повідомляє 24 Канал із посиланням на "Земельний фонд України". Навіть якщо земля у приватній власності, вирубка дерев регулюється законодавством і потребує спеціального дозволу.

Ліс – це природний ресурс, який має особливу цінність. Держава контролює його використання, щоб уникнути знищення екосистеми. Вирубка вважається незаконною, коли:

проведена без лісорубного квитка або іншого дозволу;

перевищені обсяги, зазначені у дозволі;

вирубка цінних або червонокнижних порід;

знищення дерев у захисних смугах, прибережних зонах тощо.

Яка відповідальність передбачена за вирубку?

Адміністративна – штрафи від кількох тисяч до сотень тисяч гривень;

Кримінальна – у випадках значної шкоди (ст. 246 ККУ) можливе покарання до 3 років позбавлення волі;

обов'язок відшкодувати завдані збитки.

Що робити, якщо хтось вирубує ваш ліс:

Зробіть фото/відеофіксацію порушення.

Викличте поліцію та повідомте про незаконну вирубку.

Зверніться до Держекоінспекції.

Зберіть докази (пеньки, залишки деревини, показання свідків).

Важливо! Навіть на приватній ділянці вирубка дерев має бути законною. Інакше – штрафи, кримінальні справи та обов'язок відновити ліс.