Чи можна рубати дерева на приватній ділянці лісу?
Багато хто з власників ділянки лісу вважають, що можуть там робити що завгодно, але насправді це не зовсім так, повідомляє 24 Канал із посиланням на "Земельний фонд України". Навіть якщо земля у приватній власності, вирубка дерев регулюється законодавством і потребує спеціального дозволу.
Читайте також Чи можна зрізати гілки сусідського дерева, що висять над вашим двором
Ліс – це природний ресурс, який має особливу цінність. Держава контролює його використання, щоб уникнути знищення екосистеми. Вирубка вважається незаконною, коли:
- проведена без лісорубного квитка або іншого дозволу;
- перевищені обсяги, зазначені у дозволі;
- вирубка цінних або червонокнижних порід;
- знищення дерев у захисних смугах, прибережних зонах тощо.
Яка відповідальність передбачена за вирубку?
- Адміністративна – штрафи від кількох тисяч до сотень тисяч гривень;
- Кримінальна – у випадках значної шкоди (ст. 246 ККУ) можливе покарання до 3 років позбавлення волі;
- обов'язок відшкодувати завдані збитки.
Що робити, якщо хтось вирубує ваш ліс:
- Зробіть фото/відеофіксацію порушення.
- Викличте поліцію та повідомте про незаконну вирубку.
- Зверніться до Держекоінспекції.
- Зберіть докази (пеньки, залишки деревини, показання свідків).
Важливо! Навіть на приватній ділянці вирубка дерев має бути законною. Інакше – штрафи, кримінальні справи та обов'язок відновити ліс.