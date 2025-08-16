Можно ли рубить деревья на частном участке леса?

Многие из владельцев участка леса считают, что могут там делать что угодно, но на самом деле это не совсем так, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Земельный фонд Украины". Даже если земля в частной собственности, вырубка деревьев регулируется законодательством и требует специального разрешения.

Лес – это природный ресурс, который имеет особую ценность. Государство контролирует его использование, чтобы избежать уничтожения экосистемы. Вырубка считается незаконной, когда:

проведена без лесорубного билета или другого разрешения;

превышены объемы, указанные в разрешении;

вырубка ценных или краснокнижных пород;

уничтожение деревьев в защитных полосах, прибрежных зонах и тому подобное.

Какая ответственность предусмотрена за вырубку?

Административная – штрафы от нескольких тысяч до сотен тысяч гривен;

Уголовная – в случаях значительного ущерба (ст. 246 УКУ) возможно наказание до 3 лет лишения свободы;

обязанность возместить нанесенный ущерб.

Что делать, если кто-то вырубает ваш лес:

Сделайте фото/видеофиксацию нарушения.

Вызовите полицию и сообщите о незаконной вырубке.

Обратитесь в Госэкоинспекцию.

Соберите доказательства (пеньки, остатки древесины, показания свидетелей).

Важно! Даже на частном участке вырубка деревьев должна быть законной. Иначе – штрафы, уголовные дела и обязанность восстановить лес.