В прокуратуре разоблачили схему хищения древесины

Прокуроры специализированной экологической прокуратуры Национальной полиции Украины совместно с Нацполицией и ГБР разоблачили масштабную схему хищений древесины, сообщает 24 Канал со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

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Прокуроры Специализированной экологической прокуратуры Офиса Генерального прокурора совместно с департаментом киберполиции Национальной полиции Украины и ГБР разоблачили масштабную схему хищений древесины,

– сообщают в прокуратуре.

Преступную схему реализовывали должностные лица госпредприятий "Леса Украины" и "Государственного агентства лесных ресурсов Украины", говорится в сообщении. Работник ГП "ЛИАЦ", будучи разработчиком системы ЕОД обеспечил возможность повторного использования бирок.

Обратите внимание! Это происходило путем удаления бирок, изменения количества остатков древесины на предприятии, сведений об объемах отведенной в рубку и фактически заготовленной древесины, изменения информации в выданных ТТН-лес по объему, вида, характеристики древесины, которая уже реализована, перевозчика и других данных, вносимых в систему. Стоимость такой "услуги" составляла от 5 до 30 тысяч гривен, сообщают следователи.

Работники ГП "Леса Украины", в свою очередь, активно пользовались этими "услугами". Наиболее популярной она была среди работников ГП "Леса Украины" в Волынской, Ровенской, Житомирской и Киевской областях. Сейчас задокументировано получение им от различных служащих ГП "Леса Украины" более 10 млн грн.

Важно! С 2021 по сентябрь 2024 в систему учета ЕОД было внесено более 10 тысяч несанкционированных изменений. ОГП сообщает, что сегодня подозрения получили 8 работников ГП "ЛИАЦ" и 5 – ГП "Леса Украины": Задержан организатор и 3 участников преступной организации. Проверяется причастность к совершению преступлений еще более 80 работников ГП "Леса Украины" и 20 работников ГП "ЛИАЦ".

Их обвиняют в создании и участии в преступной организации, в том числе с использованием служебного положения, несанкционированном изменении информации, которая обрабатывается в автоматизированной системе, совершенной лицом, которая имеет право доступа к ней, и тому подобное.

В ОГП добавили, что благодаря работе прокуроров уменьшен теневой оборот и увеличена официальная заготовка и продажа древесины на биржах до более 70% от запланированных.