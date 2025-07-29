Вместе все эти угрозы могут сделать так, что красоту Карпат мы будем видеть разве что на старых фото и видео. Это подтверждают результаты двухдневного рейда. Далее читайте в эксклюзивной колонке для 24 Канала.

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Как в Карпатах осуществляют незаконные рубки?

Рейд осуществили команда общественной инициативы "Игла" вместе с активистами из Free Svydovets, которые защищают живописную местность Свидовец в Карпатах от застройки.

Древесина – это способ заработать. Поэтому незаконные рубки довольно масштабные и поражают своей циничностью. Когда участники рейда подъехали к Плайскому лесничеству, то сняли на видео две фуры, где на стволах не было никакой маркировки. На каждом стволе должна была бы быть черная метка.

Смотрите видео с рейда по Карпатам:

Плайское лесничество входит в структуру государственного предприятия "Леса Украины". Именно "Леса Украины" и должны были поглотить все государственные лесхозы в стране, и впоследствии это государственное предприятие, которое было создано в обход парламента через правительство, должно стать акционерным обществом. А значит мы не будем контролировать имущество государства.

И вот в Плайском лесничестве в Карпатах продолжаются незаконные рубки. Чтобы выявить их, участники рейда от места, где удалось обнаружить машины с незаконно уничтоженным лесом, поднимались вверх более часа и увидели срезанный старовозрастной лес.

Биолог Андрей Тупиков, который принимал участие в рейде, отмечает: "Они уничтожают такие древние деревья для того, чтобы потом было труднее для этих участков получить природоохранный статус. Я же здесь увидел кроме старовозрастного леса краснокнижную лилию".

Пока на горе экоактивисты фиксировали нарушения, водителю на территории лесничества угрожали неустановленные лица. Говорили, что порежут шины, если водитель останется ждать участников рейда. Он должен был отъехать довольно далеко. Связи в горах нет, а поэтому при таких условиях искать машину крайне трудно.

Кроме незаконных рубок, удалось обнаружить еще одно нарушение – незаконно срубленную древесину транспортируют через русла горных рек. На видео, которое отсняли во время рейда, четко видно, что дорога для вывоза древесины заходит прямо в реку, а с другой стороны гусеничной техникой нечипованный лес свозят к берегу.

Через горные реки незаконно транспортируют деревья: видео

Как местная власть дерибанит долины?

Кроме незаконных рубок, есть вопрос дерибана земли – полонин – местными властями. Так, вблизи Драгобрата власть Ясенов в 2012 году раздала почти 20 гектаров долины Крачунеска. Община об этом узнала только через 5 лет – в 2017 году.

Здесь с деда-прадеда местные жители выпасают скот и делают сыр. На полонину с Драгобрата за сыром вурдой ходят и местные, и туристы, а блюда из такого сыра невозможно приобрести ни в магазине, ни в ресторане.



Полонина Крачунеска возле Драгобрата

Местный житель Юрий, который просит не упоминать его фамилию, потому что боится местной власти, говорит: "Это наиболее водная полонина, и она возле Драгобрата – в том и есть их интерес. Здесь всегда есть вода даже тогда, когда везде засуха. Те, кто разбазарил земли, потом на собрании нам говорил, что они это сделали, чтобы купить общине садик, как продадут землю. Но мы все понимаем. Слышали, что Верховная Рада приняла еще весной так называемый закон Игоря Мазепы (проект 12089). И вот у нас прошло более 10 лет, и прокуратура сейчас эту долину защищает и пытается вернуть общине".

Он рассказывает, что на полонине планируют строить очередной курорт.



Карта с курортами / Фото Free Svydovets

В прошлом году 9 октября Верховный Суд удовлетворил иск, который 7 лет сопровождала организация "Экология. Право. Человек", отстаивавшая одну из самых живописных местностей в Карпатах – Свидовец.

В Буковеле только за годы полномасштабной войны настроили ряд новых отелей, и строительство продолжается.

Чем Карпатам угрожают новые ветряки?

Экоактивисты видят также угрозу и в построении ветряков в горах. Здесь надо понимать, какие размеры у ветряков и для того, чтобы их установить и доставить на нужные места, – надо уничтожать дикую природу.

Возле Драгобрата уже установили башню, которая измеряет силу ветра. К ней приставили сторожа, который при отсутствии мобильной связи имеет рацию, чтобы известить заинтересованных лиц, если здесь появятся активисты.



Так измеряется сила ветра возле Драгобрата, чтобы понимать, где устанавливать ветряки

Пока неизвестно, кто дает средства на строительство ветроэлектростанций и прокладку дорог.



Одна из площадок на полонине Руна, которую залили фундаментом под будущий ветряк / Фото Оксаны Иваницкой, Hromadske

Активистам в горах защищать дикую природу Карпат довольно сложно. Дело не только в том, что здесь очень большие площади и добираться до рубок, застройки или мест установки ветряков очень трудно. В горах нет связи и поэтому вызвать полицию или известить кого-то о том, что происходит, по сути, невозможно.

Вопрос безопасности для местных активистов и журналистов стоит достаточно остро. Те, кто сообщают о незаконных действиях в Карпатах, как местная журналистка Елена Мудрая, которая участвовала в рейде, получают угрозы и становятся объектами информационных атак.