Яка висота паркану між сусідами допустима в Україні

Нерідко добросусідські відносини псуються через те, що один із сусідів вирішує встановити занадто високий паркан на межі ділянок. Втім висота огорожі регламентується законодавством і її потрібно дотримуватися при встановленні паркану.

Яка висота паркану передбачена законодавством?

Юристка Юлія Юрченко у коментарі 24 Каналу розповіла, що присадибні ділянки з боку вулиць та сусідніх ділянок допускається огороджувати. Однак висота огорожі не має перевищувати встановлену законодавством норму.

Юлія Юрченко Адвокат юридичної компанії "Максим Боярчуков та Партнери". Постановою КМУ від 07 червня 2017 року №406 затверджено Перелік будівельних робіт, які не потребують документів, що дають право на їх виконання, та після закінчення яких об'єкт не підлягає прийняттю в експлуатацію. Згідно з пунктом 6 вказаного Переліку, зведення на земельній ділянці тимчасових будівель та споруд без влаштування фундаментів, зокрема й парканів (щодо індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків) дозволяється без дозвільних документів.

Законодавство передбачає, за словами юристки, що зведення на земельній ділянці тимчасових будівель та споруд без влаштування фундаментів, зокрема й парканів (щодо індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків) дозволяється без дозвільних документів.

Важливо! Згідно з пунктом 6.7 ДБН Б.2.2-5:2011 "Благоустрій територій" висота паркану в садибній забудові має бути не більше 2 метрів на межі сусідніх ділянок та не більше 2,5 метра з боку вулиці. Ці норми встановлено для забезпечення нормативної інсоляції та провітрювання суміжних територій.

Паркан не має заважати сусідам

Крім того, Земельним кодексом України передбачено, що власники та землекористувачі земельних ділянок повинні обирати такі способи використання земельних ділянок відповідно до їх цільового призначення, при яких власникам, землекористувачам сусідніх земельних ділянок завдається найменше незручностей (затінення, задимлення, неприємні запахи, шумове забруднення тощо).

Якщо встановленим парканом об'єктивно порушуються право власника сусідньої земельної ділянки, а також паркан не відповідає наведеним вище вимогам законодавства, останній може звернутися до суду за захистом своїх прав.

Зверніть увагу! Юлія Юрченко наголосила, що при встановленні паркану потрібно взяти до уваги права та обов'язки всіх власників, а також дотримуватися відповідних норм законодавства, щоб уникнути конфліктних ситуацій із сусідами в майбутньому.

