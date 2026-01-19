Яким чином оформити землю у кооперативі?

Багато українців роками користуються ділянками в садівничих товариствах або кооперативах, повідомляє 24 Канал із посиланням на "Земельний фонд України". Однак при цьому офіційно земля залишається у власності громади чи держави.

Якщо є бажання – оформити землю у приватну власність можливо. Право на приватизацію мають члени садівничого товариства або кооперативу, які отримали землю для ведення садівництва. Також оформити ділянку можуть громадяни, які фактично користуються ділянкою та мають відповідні документи.

Які документи необхідно зібрати?

Заява про надання дозволу на приватизацію.

Довідка з кооперативу або садівничого товариства, що ви є членом і користуєтесь ділянкою.

Кадастровий план земельної ділянки.

Витяг із земельного реєстру (якщо земля раніше була оформлена).

Яким чином оформити приватизацію?

Подати заяву до місцевої ради або військової адміністрації.

Отримати дозвіл на розробку технічної документації.

Замовити виготовлення кадастрового номера.

Подати документи на реєстрацію права власності.

Отримати витяг з Держреєстру прав на нерухоме майно – і все, земля ваша!

Зверніть увагу! Приватизація можлива лише в межах 0,12 гектара для садівництва. Під час воєнного стану процедура може бути ускладнена, але все ще реально оформити землю.

