Каким образом оформить землю в кооперативе?
Многие украинцы годами пользуются участками в садоводческих обществах или кооперативах, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Земельный фонд Украины". Однако при этом официально земля остается в собственности общины или государства.
Читайте также Должны ли платить земельный налог люди с инвалидностью 3 группы
Если есть желание – оформить землю в частную собственность возможно. Право на приватизацию имеют члены садоводческого товарищества или кооператива, которые получили землю для ведения садоводства. Также оформить участок могут граждане, которые фактически пользуются участком и имеют соответствующие документы.
Какие документы необходимо собрать?
- Заявление о предоставлении разрешения на приватизацию.
- Справка из кооператива или садоводческого общества, что вы являетесь членом и пользуетесь участком.
- Кадастровый план земельного участка.
- Выписка из земельного реестра (если земля ранее была оформлена).
Каким образом оформить приватизацию?
- Подать заявление в местный совет или военную администрацию.
- Получить разрешение на разработку технической документации.
- Заказать изготовление кадастрового номера.
- Подать документы на регистрацию права собственности.
- Получить выписку из Госреестра прав на недвижимое имущество – и все, земля ваша!
Обратите внимание! Приватизация возможна только в пределах 0,12 гектара для садоводства. Во время военного положения процедура может быть затруднена, но все еще реально оформить землю.
Возможно ли потерять право на приватизацию земельного участка?
Право на бесплатную приватизацию земли можно потерять из-за несоблюдения условий или пропуск важных моментов в процессе приватизации.
Основные причины потери права включают предыдущую приватизацию, отсутствие членства в кооперативе, отказ местных органов, обременения или пропуск сроков документального оформления.