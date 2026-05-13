Почему приватизацию квартиры могут отменить?

Основанием для отмены приватизации становятся нарушения, допущенные при оформлении жилья в собственность, пишет 24 Канал.

Смотрите также Наследственную квартиру могут запретить продавать: в каких случаях это происходит

Чаще всего споры возникают тогда, когда во время приватизации не учли права людей, которые должны были участвовать в процедуре.

Суды проверяют, кто был зарегистрирован в квартире на момент приватизации и все ли жители дали согласие на оформление жилья, отмечается в законодательстве. Если один из зарегистрированных жителей не подписывал документы или не знал о приватизации, это может стать основанием для обжалования.

Читайте больше проверенных новостей Добавьте 24 Канал в избранные источники в Google

Добавить

Отдельно проверяют ситуации, где в число совладельцев не внесли несовершеннолетних детей. В таких делах суд учитывает, имел ли ребенок право на долю в квартире на момент оформления документов.

Какие нарушения могут оставить без жилья?

Самые серьезные последствия имеют случаи, когда для приватизации использовали поддельные справки, доверенности или ложные данные. В таких ситуациях суд может признать приватизацию незаконной, а свидетельство о праве собственности – недействительным.

Отдельным основанием для отмены становится повторное использование права на бесплатную приватизацию. Закон позволяет воспользоваться им только один раз, поэтому сокрытие предыдущей приватизации часто становится причиной судебных споров.

К слову, в Украине изменили правила приватизации государственного жилья. Через год после завершения военного положения приватизировать жилье смогут только 4 категории украинцев, рассказала Елена Шуляк в интервью 24 Каналу.

Проблемы также возникают с комнатами в общежитиях, которые оформили в собственность с нарушением процедуры. В таких делах суды проверяют, подлежало ли жилье приватизации и законно ли выдали документы.

Что происходит после решения суда?

После решения суда право собственности на квартиру могут отменить, а жилье – вернуть в коммунальную собственность. Поэтому проблемы с приватизацией способны повлиять не только на первого владельца, но и на людей, которые купили квартиру позже.

В таких делах суды также проверяют законность ордера на жилье, состав зарегистрированных жителей и статус самого дома. Если во время приватизации допустили нарушения, это может стать основанием для аннулирования права собственности даже после нескольких перепродаж квартиры.

Какие документы обязательно нужны для приватизации?

Право на приватизацию квартир государственного жилищного фонда имеют граждане Украины, которые постоянно проживают в них по договору найма и еще не использовали жилищные чеки для приватизации такого жилья, пишет адвокат Владислав Дерий.

Отказать в приватизации могут не только из-за отсутствия бумаг, но и из-за их содержания или статуса жилья. Иногда достаточно одного несоответствия, чтобы остановить оформление.