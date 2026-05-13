Чому приватизацію квартири можуть скасувати?

Підставою для скасування приватизації стають порушення, допущені під час оформлення житла у власність, пише 24 Канал.

Найчастіше спори виникають тоді, коли під час приватизації не врахували права людей, які мали брати участь у процедурі.

Суди перевіряють, хто був зареєстрований у квартирі на момент приватизації та чи всі мешканці дали згоду на оформлення житла, зазначається у законодавстві. Якщо один із зареєстрованих мешканців не підписував документи або не знав про приватизацію, це може стати підставою для оскарження.

Окремо перевіряють ситуації, де до числа співвласників не внесли неповнолітніх дітей. У таких справах суд враховує, чи мала дитина право на частку у квартирі на момент оформлення документів.

Які порушення можуть залишити без житла?

Найсерйозніші наслідки мають випадки, коли для приватизації використовували підроблені довідки, довіреності або неправдиві дані. У таких ситуаціях суд може визнати приватизацію незаконною, а свідоцтво про право власності – недійсним.

Окремою підставою для скасування стає повторне використання права на безоплатну приватизацію. Закон дозволяє скористатися ним лише один раз, тому приховування попередньої приватизації часто стає причиною судових спорів.

До слова, в Україні змінили правила приватизації державного житла. Через рік після завершення воєнного стану приватизувати житло зможуть лише 4 категорії українців.

Проблеми також виникають із кімнатами в гуртожитках, які оформили у власність із порушенням процедури. У таких справах суди перевіряють, чи підлягало житло приватизації та чи законно видали документи.

Що відбувається після рішення суду?

Після рішення суду право власності на квартиру можуть скасувати, а житло – повернути у комунальну власність. Через це проблеми з приватизацією здатні вплинути не лише на першого власника, а й на людей, які купили квартиру пізніше.

У таких справах суди також перевіряють законність ордера на житло, склад зареєстрованих мешканців та статус самого будинку. Якщо під час приватизації допустили порушення, це може стати підставою для анулювання права власності навіть після кількох перепродажів квартири.

Які документи обов'язково потрібні для приватизації?

Право на приватизацію квартир державного житлового фонду мають громадяни України, які постійно проживають у них за договором найму та ще не використали житлові чеки для приватизації такого житла, пише адвокат Владислав Дерій.

Відмовити у приватизації можуть не лише через відсутність паперів, а й через їхній зміст або статус житла. Іноді достатньо однієї невідповідності, щоб зупинити оформлення.