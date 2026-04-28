Які документи обов'язково потрібні для приватизації?

Право на приватизацію квартир державного житлового фонду мають громадяни України, які постійно проживають у них за договором найму та ще не використали житлові чеки для приватизації такого житла, пише адвокат Владислав Дерій.

У 2026 році перелік основних документів залишився тим самим, і без нього справу не розглядають. Тому для приватизації треба підготувати:

оригінал ордера на житло як доказ законного вселення;

технічний паспорт на квартиру, який виготовляє БТІ;

довідку про склад сім'ї або витяг з реєстру громади;

копії паспортів та ідентифікаційних кодів усіх учасників приватизації.

Саме ці документи перевіряють у першу чергу в ЦНАПі або органі приватизації. Якщо хоча б одного бракує, заяву не приймають.

Також перевіряють, чи людина раніше не використала право на безоплатну приватизацію. Закон "Про приватизацію" дозволяє безплатно передати державне житло у приватну власність лише один раз у житті, зазначається у Законодавстві.

Чому можуть відмовити навіть при поданні документів?

Відмову дають не лише через відсутність паперів, а й через їхній зміст або статус житла. Іноді достатньо однієї невідповідності, щоб зупинити оформлення.

Проблеми виникають, коли ордер втрачений і його немає в архівах, або коли житло не передали на баланс громади.

Також не приватизують службові квартири. Окремо перевіряють випадки з гуртожитками, де право на приватизацію обмежене.

Що робити, якщо частини документів немає?

У таких ситуаціях процес не зупиняється, але займає більше часу. Частину документів можна відновити, інші доводиться підтверджувати через архіви або суд.

Зверніть увагу! Ордер відновлюють через архів або за рішенням суду. Довідки збирають за всіма попередніми місцями проживання, щоб підтвердити право на приватизацію. Статус житла уточнюють у місцевій владі, адже саме він визначає можливість оформлення.

Якщо орган приватизації відмовляє, заявник отримує письмове рішення. Це дає змогу оскаржити відмову в суді та продовжити оформлення права власності.

Чи можна отримати компенсацію за зруйноване неприватизоване житло?

Отримати компенсацію за зруйноване неприватизоване житло зараз неможливо, адже виплати передбачені лише для власників нерухомості. Люди, які проживали у державних або комунальних квартирах як наймачі, не мають доступу до таких програм.

Влада пропонує змінити підхід і дозволити приватизацію навіть після руйнування житла. У такому випадку мешканці зможуть спочатку оформити право власності, внести дані до реєстру, а вже потім подати заявку на компенсацію через державні програми.